Die Versicherungskammer hat zum 1. Januar 2026 Silke Wenzel zur Vertriebsdirektorin für den Agenturvertrieb Bayern und Pfalz ernannt. Klaus Schneider (63), der den Bereich seit 2007 leitete, scheidet aus der Position aus.

Wenzel ist seit 2004 in verschiedenen Managementpositionen im Vertrieb des Konzerns tätig. Zuletzt war die 47-Jährige als Prokuristin und Direktorin Management Partner Agenturvertrieb Bayern/Pfalz beschäftigt.

Vor ihrem Einstieg bei der Versicherungskammer was Wenzel als Projektmanagerin bei Consors Finanz BNP Paribas aktiv.

Schwerpunkt auf Digitalisierung und innovative Arbeitsmodelle

In ihrer neuen Funktion will Wenzel den Schwerpunkt auf Digitalisierung, Performance-Orientierung und innovative Arbeitsmodelle legen. „Mein Anspruch ist es, den Agenturvertrieb weiter zu modernisieren, Innovationen voranzutreiben und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem wir gemeinsam erfolgreich sind“, erklärt sie.

Der Konzern Versicherungskammer ist nach eigenen Angaben der bundesweit größte öffentliche Versicherer und zählt zu den Top 10 der Erstversicherer in Deutschland. Das Unternehmen ist mit seinen regional tätigen Gesellschaften in Bayern, der Pfalz, im Saarland sowie in Berlin und Brandenburg aktiv. Der Konzern beschäftigt rund 7.500 Mitarbeiter, davon etwa 340 Auszubildende.