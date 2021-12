Versicherungskaufmann knapp hinter dem Piloten In diesen Ausbildungsberufen winken die besten Gehälter

Mitarbeiter von Banken und Versicherungen stehen gar nicht so schlecht da: Mit einem Einstiegsgehalt von 1.800 bis 2.700 Euro brutto für Versicherungskaufleute und 2.100 bis 2.500 für Bankkaufleute ist die Branche auch Absolventen ohne Abitur zugänglich und verspricht ein vergleichsweise gutes Auskommen.Das Nachrichtenmagazin „Focus“ hat die sieben vergütungsmäßig attraktivsten Ausbildungsberufe zusammengestellt und Versicherungs- und Bankkaufleute auf Platz 3 beziehungsweise 4 verortet.Beim „Kaufmann für Versicherung und Finanzen“ ist eine Ausbildung auch teilweise ohne Abitur möglich – viele Betriebe fordern allerdings die Hochschulreife. Die Konkurrenz ist wegen der Vielzahl von Quereinsteigern groß. Bankkaufleute sollen mindestens einen Realschulabschluss mitbringen. Einsteiger müssen sich hier gegen eine große Konkurrenz durchsetzen: Laut „Focus“ kommen auf einen Ausbildungsplatz in der Bankenbranche 30 Bewerber.Damit landet die Banken- und Versicherungsbranche direkt hinter den top-verdienenden Berufseinsteiger-Jobs: Pilot und – auf Platz 1 – Fluglotse. Piloten verdienen in ihrem ersten Job nach der Ausbildung 2900 bis 4000 Euro, Fluglotsen sogar 6000 Euro.