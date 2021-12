Redaktion 08.04.2020 Lesedauer: 1 Minute

Im Podcast Versicherungskaufmann plaudert aus dem Nähkästchen

Der 24-jährige Kassian Jürgens arbeitet als Versicherungsvermittler für die Axa. In einem Podcast des Spiegel-Ablegers Bento spricht der Versicherungskaufmann im Außendienst sehr offen darüber, was ihn an dem Beruf reizt und was auf die Nerven fällt.