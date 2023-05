Generationswechsel Versicherungskonzern Talanx bekommt neue Risikochefin

Simone Auer wird zum 1. Mai 2023 Risikochefin (Chief Risk Officer) der Talanx. Sie folgt auf Gerhard Stahl (65). Der langjährige Leiter des Group Risk Managements bleibt der Gruppe beratend sowie in der Funktion des Research Advisors erhalten.

„Wir danken Gerhard Stahl für sein großes Engagement während der vergangenen 16 Jahre in unserem Konzern. Seine herausragende Expertise im Risikomanagement hat entscheidend dazu beigetragen, dass wir uns als Talanx den Herausforderungen zeitgemäßer Risikomodellierung so erfolgreich stellen konnten. Wir freuen uns, dass wir sein enormes Wissen weiter an uns gebunden haben. Mit Simone Auer hat sich eine hervorragende Nachfolgerin aus unseren eigenen Reihen durchgesetzt. Ich wünsche ihr viel Erfolg für die neuen Aufgaben und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, sagt Jan Wicke, Finanzchef (CFO) der Talanx.

„Als Versicherungskonzern sind Risiken unser Geschäft. Gerhard Stahl hat in seiner Funktion als Chief Risk Officer federführend mit vielen Kollegen das interne Modell entwickelt. Dieses hat die Entscheidungsfindung wesentlich verbessert. Dafür danke ich ihm sehr. Simone Auer wird den eingeschlagenen Weg fortsetzen, in Zeiten schnellen Wandels und globaler Krisen das Unerwartete für uns besser erwartbar zu machen“, ergänzt Torsten Leue, Vorstandsvorsitzender der Talanx.

Die Mathematikerin Auer wechselte im Oktober 2022 von der Konzerntochter Hannover Rück als stellvertretende Risikochefin (Deputy Chief Risk Officer) zum Risiko-Management der Talanx Gruppe von Talanx. Bei der Hannover Rück war sie 17 Jahre lang im Bereich Finanzanalyse (Dynamic Financial Analysis) tätig, den sie seit 2016 verantwortete. Damit unterlag ihr unter anderem die Verantwortung für das interne Modell der Hannover Rück Gruppe.

Stahl engagiert sich künftig noch stärker als bisher in der universitären Forschung. In der Planung befinden sich europäische Forschungsprojekte im Bereich von Klima- und Cyberrisiken. Talanx bleibt er als Mentor für junge Talente und Research Advisor verbunden.

Über die Talanx

Die Talanx ist mit Prämieneinnahmen in Höhe von 53,4 Milliarden Euro (2022) und weltweit rund 24.000 Mitarbeitenden eine der großen europäischen Versicherungsgruppen. Das Unternehmen mit Sitz in Hannover ist in mehr als 175 Ländern aktiv. Die Talanx arbeitet als Mehrmarkenanbieter mit einem Schwerpunkt in der B2B-Versicherung. Mit der Marke HDI, die über eine rund 120-jährige Tradition verfügt, ist die Talanx im In- und Ausland sowohl in der Industrieversicherung als auch in der Privat- und Firmenversicherung tätig. Zu den weiteren Marken des Konzerns zählen Hannover Rück, die auf den Bankenvertrieb spezialisierten Targo Versicherungen, LifeStyle Protection und neue leben sowie der polnische Versicherer Warta.