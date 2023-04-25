Experte gibt 10 Tipps für bezahlbare PKV-Beiträge im Alter
Viele der rund 8,8 Millionen privat Versicherten in Deutschland machen sich Gedanken über die Beitragslast der privaten Krankenversicherung (PKV) im Rentenalter. Die stetig steigenden Prämien sorgen für Unbehagen und es wird nach Lösungen gesucht, um die finanzielle Last im Alter zu reduzieren.
Doch ich warne vor den angebotenen Zusatztarifen der Versicherungsunternehmen. Denn es gibt effektivere Möglichkeiten, um die Beitragslast im Alter zu senken. In der Bilderstrecke oben gebe ich daher wertvolle Tipps, welche Optionen Versicherte haben, um ihre PKV-Beiträge im Rentenalter zu reduzieren.
Fazit
Ein Wechsel in die private Krankenversicherung kann für junge Menschen eine gute Entscheidung sein, um im Alter eine geringere Beitragslast zu haben. Allerdings ist es wichtig, bei der Wahl des Anbieters und der Verträge sorgfältig vorzugehen und die zehn Tipps zu beachten.
Eine private Krankenversicherung kann eine gute Möglichkeit sein, um sich individuell und optimal abzusichern. Es ist jedoch auch wichtig, die Kosten und Risiken zu berücksichtigen und sich umfassend zu informieren, bevor man eine Entscheidung trifft.
Über den Autor:
Dieter Homburg ist der Inhaber des Fachzentrums Finanzen und Autor des Buches „Altersvorsorge für Dummies“. Seit rund 25 Jahre vergleicht er die Beitragsverläufe von Privaten Krankenversicherungen und hat bereits über 5.000 Unternehmern, Freiberuflern und leitenden Angestellten dabei geholfen, über 100.000 Euro bei ihrer eigenen Altersvorsorge und Krankenversicherung einzusparen.
Die Wahl des richtigen PKV-Anbieters ist ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung für eine private Krankenversicherung. Es ist entscheidend, einen Anbieter zu wählen, der in der Vergangenheit stabil geblieben ist und seinen Versicherten einen hohen Überschuss ausgeschüttet hat.
Schon ein Prozent Unterschied in der langfristigen Beitragsstabilität kann sechsstellige Auswirkungen auf die Gesamtbeiträge haben, die über ein ganzes Leben hinweg bezahlt werden müssen. Daher sollten sich potenzielle Versicherte gründlich informieren und sich für einen Anbieter entscheiden, der eine solide finanzielle Basis vorweisen kann.