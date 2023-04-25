In der Privaten Krankenversicherung drohen mit steigendem Alter PKV-Beiträge, die nicht jeder Senior finanziell stemmen kann. Doch es gibt clevere Möglichkeiten, um die Beitragslast im Rentenalter zu senken. Die zehn wichtigsten Möglichkeiten hierzu zeigen wir in einer Bilderstrecke.

Dieter Homburg © Fachzentrum Finanzen

Viele der rund 8,8 Millionen privat Versicherten in Deutschland machen sich Gedanken über die Beitragslast der privaten Krankenversicherung (PKV) im Rentenalter. Die stetig steigenden Prämien sorgen für Unbehagen und es wird nach Lösungen gesucht, um die finanzielle Last im Alter zu reduzieren.

Doch ich warne vor den angebotenen Zusatztarifen der Versicherungsunternehmen. Denn es gibt effektivere Möglichkeiten, um die Beitragslast im Alter zu senken. In der Bilderstrecke oben gebe ich daher wertvolle Tipps, welche Optionen Versicherte haben, um ihre PKV-Beiträge im Rentenalter zu reduzieren.

Fazit

Ein Wechsel in die private Krankenversicherung kann für junge Menschen eine gute Entscheidung sein, um im Alter eine geringere Beitragslast zu haben. Allerdings ist es wichtig, bei der Wahl des Anbieters und der Verträge sorgfältig vorzugehen und die zehn Tipps zu beachten.

Eine private Krankenversicherung kann eine gute Möglichkeit sein, um sich individuell und optimal abzusichern. Es ist jedoch auch wichtig, die Kosten und Risiken zu berücksichtigen und sich umfassend zu informieren, bevor man eine Entscheidung trifft.

Über den Autor:

Dieter Homburg ist der Inhaber des Fachzentrums Finanzen und Autor des Buches „Altersvorsorge für Dummies“. Seit rund 25 Jahre vergleicht er die Beitragsverläufe von Privaten Krankenversicherungen und hat bereits über 5.000 Unternehmern, Freiberuflern und leitenden Angestellten dabei geholfen, über 100.000 Euro bei ihrer eigenen Altersvorsorge und Krankenversicherung einzusparen.

Tipp 1: Wahl eines beitragsstabilen Anbieters 1 / 10 Yoga-Übungen in einem Park. Bildquelle: Vlada Karpovich / Pexels