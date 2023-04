Versicherungs-Check für Privatkunden Versicherungsmakler: „Diese Policen braucht jeder – und diese sind unsinnig“

Welche Versicherungen sollte man als Privatperson haben? Warum sind sie unentbehrlich? Und welche sind für die meisten ihrer Privatkunden eher unsinnig ? Das erklären die beiden Chefs des Mannheimer Versicherungsmaklers Teaching Finance in einem Gastbeitrag.

© Tobias Heine / Pixabay

Diese Versicherung ist besonders wichtig, da sie vor finanziellen Folgen schützt, die zustande kommen, wenn man für Schäden haftbar gemacht wird, die man versehentlich anderen zufügt. Dazu zählen zum Beispiel Personenschäden, Sachschäden oder Vermögensschäden. Diese können schnell zustande kommen, wenn man das Smartphone einer anderen Person fallen oder das Wasser in der eigenen Wohnung laufen lässt und die darunter liegende Wohnung zu Schaden kommt. Ohne die private Haftpflichtversicherung ist es möglich, mit hohen Schadenersatzforderungen konfrontiert werden. Diese können die eigene finanzielle Existenz gefährden.

Neben den notwendigen Versicherungen (siehe Bilderstrecke oben) gibt es auch einige, die nicht sehr sinnvoll sind. Dazu gehört zunächst die Handy-Versicherung, welche Diebstahl oder Schäden des eigenen Mobiltelefons abdeckt. Jedoch sind die Prämien relativ hoch und Selbstbehalte können den Nutzen der Versicherung schmälern. In vielen Fällen ist es sinnvoller, entweder den Schaden über die Außenversicherung der Hausratversicherung abzuwickeln oder das Geld für eine Reparatur oder ein neues Gerät zu sparen. Wenn es sich nicht um ein Eigenverschulden handelt, hat man außerdem im Normalfall eine Garantie. Aufgrund der gesetzlichen Gewährleistung erhält man zwei Jahre lang Ersatz bei etwaigen Mängeln.

Kamiar Bar Bar und Maurice Impraim (l.) sind Chefs der Teaching Finance GmbH. © Teaching Finance GmbH

Auch eine Glasbruchversicherung, die Schäden an Glasflächen im Eigenheim abdeckt, ist meist nicht sinnvoll. In vielen Fällen sind solche Schäden bereits durch die Hausratversicherung gedeckt oder die Kosten für die Reparatur stehen in keinem Verhältnis zu den Versicherungsprämien. Ähnliches gilt für die Insassenunfallversicherung, welche die Insassen eines Fahrzeugs bei einem Unfall finanziell absichert. Oft überlappen sich die Leistungen mit der Kfz-Haftpflichtversicherung oder der privaten Unfallversicherung. Zudem sind die Deckungssummen gering.

Diese Versicherungen sind unsinnig

Zwei weitere unsinnige Versicherungen sind die Reisegepäckversicherung und die Sterbegeldversicherung. Die Reisegepäckversicherung deckt Schäden oder den Verlust des eigenen Gepäcks während der Reise ab. Häufig sind die Deckungssummen begrenzt, der Selbstbehalt hoch und bestimmte Wertsachen sogar ausgeschlossen. Die Sterbegeldversicherung übernimmt die Kosten einer Beerdigung. Allerdings sind die Beiträge meist hoch und die Versicherungsleistungen im Verhältnis dazu gering. In vielen Fällen ist es sinnvoller, Geld anzusparen oder in eine Risikolebensversicherung zu investieren, die auch die Familie finanziell absichert.

Fazit

Eine Privathaftpflicht-, Hausrat- sowie Berufsunfähigkeitsversicherung sollte jeder Mensch haben. Eine Kfz-Versicherung ist gesetzlich vorgeschrieben, sobald man ein Fahrzeug besitzt und demnach ebenso unerlässlich. Versicherungen wie beispielsweise eine Glasbruch- oder Reisegepäckversicherung sind eher unsinnig. Jedoch ist die Relevanz jeder Versicherung immer von den individuellen Bedürfnissen und Lebensumständen abhängig. Die persönliche Situation und Risikobereitschaft sollten stets berücksichtigt werden, bevor man eine Versicherung abschließt. Eine Beratung ist empfehlenswert, wenn man sich nicht sicher ist, welche Versicherungen wirklich für einen selbst sinnvoll sind. Doch ohne Haftpflicht- und Berufsunfähigkeitsversicherung sollte definitiv niemand durchs Leben gehen.

Über die Autoren:

Kamiar Bar Bar und Maurice Impraim sind Chefs von Teaching Finance. Sie helfen insbesondere jungen Menschen, indem sie wichtige Finanztipps vermitteln. Allein auf Tiktok zählen sie bereits 1 Million Follower.