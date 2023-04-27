Versicherungsmakler Gerd Kemnitz Erwerbsunfähigkeitsversicherung: „Kein Tarif hat fünf Sterne verdient“

„Eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung ist keine Alternative zur Berufsunfähigkeitsversicherung“, steht für Gerd Kemnitz fest. „Mit ihren derzeitigen Mängeln kann sie maximal eine Notlösung sein“, begründet der Versicherungsmakler aus Sachsen in einem Gastbeitrag.

Job in der Gastronomie: Versicherungsmakler Gerd Kemnitz begründet in einem Gastbeitrag für DAS INVESTMENT seine scharfe Kritik am „M&M-Rating Erwerbsunfähigkeit“ unter anderem mit einer Beispielrechnung für einen geringfügig Beschäften.

Eine Berufsunfähigkeitsversicherung bietet den umfassendsten Schutz, wenn es um die Absicherung der Arbeitskraft geht. Doch für körperlich Tätige ist diese häufig unbezahlbar. Dann sind Alternativen gefragt, zum Beispiel eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Deshalb ist es grundsätzlich gut, wenn das Analysehaus Morgen & Morgen Erwerbsunfähigkeitsversicherungen analysiert und seine Rating-Ergebnisse veröffentlicht (DAS INVESTMENT informierte).

Gerd Kemnitz © bu-portal24.de

Allerdings stellt sich hier eine Frage: Ist es gerechtfertigt, wenn das Analysehaus elf Tarife von neun Versicherern mit fünf Sternen – also der Bestnote – bewertet? Denn tatsächlich definiert kein Tarif die Erwerbsunfähigkeit in Anlehnung an die gesetzliche Definition und leistet bei voller und teilweiser Erwerbsminderung. Dies soll zwar ein Mindestkriterium für eine Vier-Sterne-Bewertung sein – aber es ist schon ausreichend, wenn dieses Kriterium wenigstens teilweise erfüllt wird.

11 EU-Tarife mit der Bestnote

Von den elf Tarifen mit Bestbewertung leistet nämlich nur ein einziger Tarif die halbe EU-Rente bei einem Restleistungsvermögen von mindestens drei Stunden und höchstens sechs Stunden. Außerdem sollte eine gute Erwerbsunfähigkeitsversicherung die volle vereinbarte EU-Rente zahlen, wenn der Versicherte aus gesundheitlichen Gründen keine drei Stunden täglich auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein kann. Und berücksichtigt man auch dies, hat kein Tarif fünf Sterne verdient. Denn bei mehreren Tarifen gilt der Versicherte bedingungsgemäß erst als erwerbsunfähig, wenn er auch kein Einkommen über der monatlichen Grenze für eine geringfügige Beschäftigung aus einer Erwerbstätigkeit erzielt.

Beispiel: Geringfügig Beschäfter

Da sollten wir mal nachrechnen! Die Einkommensgrenze für eine geringfügige Beschäftigung liegt derzeit bei 520 Euro pro Monat. Ein Versicherter, der an 22 Arbeitstagen im Monat nur täglich zwei Stunden zum Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde arbeitet, erhält also 528 Euro pro Monat und überschreitet damit bereits die oben genannte Grenze. Der Versicherer wäre bei einem solchen Fünf-Sterne-Tarif leistungsfrei. Zur Erinnerung: Bei der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente liegt die Hinzuverdienstgrenze aktuell bei jährlich 17.823,75 Euro.

Außerdem sollte eine wirklich gute Erwerbsunfähigkeitsversicherung auch eine Beitragbefreiung bei Berufsunfähigkeit vorsehen. Denn bei vielen – insbesondere bei schleichend oder in Schüben verlaufenden – Krankheiten wird der Versicherte mit großer Wahrscheinlichkeit vorerst „nur“ berufsunfähig und erst später erwerbsunfähig. Wovon soll der Versicherte in einem solchen Fall die Beiträge für die Erwerbsunfähigkeitsversicherung weiter bezahlen, wenn er durch die Berufsunfähigkeit aber schon Job und Einkommen verloren hat?

Alternative zur Arbeitskraftabsicherung

Damit eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung eine wirkliche Alternative zur Arbeitskraftabsicherung werden kann, müssen die Versicherer noch erheblich nachbessern. Im Moment stellen Erwerbsunfähigkeitsversicherungen mit ihren Mankos maximal eine unbefriedigende Notlösung dar. Daran ändert auch die ungerechtfertigte Bewertung mit vielen Sternchen nichts.

Über den Autor:

Gerd Kemnitz ist Versicherungsmakler aus Stollberg im sächsischen Erzgebirgskreis. Außerdem schreibt er Blogbeiträge zum Thema Arbeitskraftabsicherung beziehungsweise Berufsunfähigkeitsversicherung.