Finanz- und Versicherungsmakler Jungmakler Award: 13 Nachwuchs-Vermittler stehen im diesjährigen Finale

Beim Jungmakler Award geht es nach Angaben der Veranstalter um nicht weniger als die „Zukunft der Branche“. Seit inzwischen zwölf Jahren schließen sich unterschiedliche Unternehmen aus der Finanz- und Versicherungswirtschaft zusammen, um ein Zeichen für aussichtsreiche Nachwuchskräfte im Versicherungsvertrieb zu fördern. Federführend ist hierbei BBG Betriebsberatung mit Sitz in Bayreuth, die unter anderem das Fachmagazin Asscompact herausgibt und die Branchenmesse DKM in Dortmund veranstaltet. Dort werden auch in diesem Jahr wieder die Sieger des diesjährigen Wettbewerbs gekürt, der schon für so manchen Vermittler zum Karrieresprungbrett wurde.

Mentoren für Maklernachwuchs

In das Finale des Branchenwettbewerbs haben es 13 junge Unternehmer geschafft, berichten die Initiatoren aktuell. Die Finalisten konnten sich in den sogenannten Digital Castings demnach „gegen eine starke Konkurrenz durchsetzen“. Doch auch die unterlegenen Teilnehmer profitierten demnach davon, ihr Geschäftskonzept gemeinsam mit Profis zu hinterfragen. Bereits während des Auswahlverfahrens gibt es die Möglichkeit, an exklusiven Seminaren mit Coach Steffen Ritter teilzunehmen. „Das Feedback durch die Gruppe und die Jury trägt zur Selbstreflexion bei und fördert Stellschrauben für den Unternehmenserfolg zutage“, steht für Christian Durchholz fest. Er ist nach dem Weggang von Konrad Schmidt neben Lisa Knörrer einer von zwei Co-Geschäftsführern der BBG.

Das sind die Finalisten 2023:

Martin Berg

Philipp Berner | finanzstarter.de

Tobias Breu | tb-versicherungsmakler.de

Axel Brückner | perfinex.de

Florian Dismann | finanzmakler-bodensee.de

Benedikt Deutsch | clever-sichert.de

Kevin Handrick | investmentbuilder.de

Justine Ivakovic | di-frau.de

Lucas Maurer | finestfinance.de

Christoph Schaffelhuber | mocedi.de

Adrian Schmidt | kaepsele.eu

Merle Sofie Stöcken | anthrovita.de

Daniel Weiss | versicherungsbuero-weiss.com

Aufmerksamkeit für Newcomer

Wer bei den Firmenpräsentationen positiv auffällt, gewinne neben einem wertvollen Netzwerk in der Branche auch Interessenten für sich und seine Marke. „Der Jungmakler Award hat dazu beigetragen, dass ich innerhalb und mit dem, was ich mache, Aufmerksamkeit gewonnen habe. Und Aufmerksamkeit ist heutzutage ein sehr wichtiger Aspekt, wenn es um Sichtbarkeit auf Social Media und im Allgemeinen geht”, berichtet der Gewinner des Jahres 2017 Bastian Kunkel. Neben dem Turbo für die eigene Bekanntheit, gehe es aber auch um wertvolles Feedback zur eigenen Unternehmensstrategie. Denn beim Award können die Jungmakler ihre Strategie von einer erfahrenen Jury bewerten lassen.

„Hier gibt es Rückmeldung auf Vorstandsebene – und zwar auf Augenhöhe. Von dem persönlichen Kennenlernen profitieren die Jungmakler erfahrungsgemäß dauerhaft“, so Durchholz weiter. „Nach jedem Bundes-Casting erhalten wir begeisterte Rückmeldungen von Jungmaklern, dass sie bereits kleine oder große Herausforderungen oder große Projekte mit den Vorständen ganz einfach und schnell klären konnten und können. Von diesem Netzwerk profitieren die Teilnehmer ihr gesamtes Berufsleben.“ Und auf die Finalisten warten unter anderem insgesamt 18.000 Euro Preisgeld für die Bestplatzierten sowie Bildungsgutscheine von Going Public und der Deutschen Makler Akademie.