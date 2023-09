Bestandsverkauf „Versicherungsmakler müssen sich frühzeitig um ihre eigene Zukunft kümmern“

In einer sich ständig wandelnden Versicherungslandschaft ist Anpassungsfähigkeit entscheidend. Die Bedürfnisse von Privathaushalten, Unternehmen und Maklern entwickeln sich fortlaufend und Versicherungsprodukte müssen Schritt halten können. In diesem Artikel werde ich eine Versicherungslösung beleuchten, die eine neue Ebene der Absicherung sowohl für Makler als auch für Unternehmen in Zeiten von Fusionen und Übernahmen bietet.

Fusionen und Transaktionen sind so unterschiedlich wie die beteiligten Unternehmen selbst. Makler und Unternehmen stehen dabei vor unterschiedlichen Herausforderungen. Mit der sogenannten Fusionsversicherung gibt es nun aber eine Versicherungslösung, die sie gegen die Risiken und Herausforderungen von komplexen Geschäftstransaktionen schützt. Sie geht über herkömmliche Deckungskonzepte hinaus und berücksichtigt die Bedürfnisse der modernen Geschäftswelt sowie die wachsende Bedeutung der Digitalisierung.

Die Merkmale der Fusionsversicherung

Die Fusionsversicherung unterscheidet sich von herkömmlichen Versicherungsprodukten durch folgende Merkmale:

Umfassende Deckung

Der Deckungsumfang der Fusionsversicherung ist speziell auf Fusionen und Übernahmen zugeschnitten, unabhängig vom Alter des Maklers. Die Versicherung schützt Makler gegen sämtliche Risiken, die sich aus ihrem Geschäftsbetrieb ergeben, unter anderem vor Haftungsansprüchen, Unterbrechung des Geschäftsbetriebs oder den Folgen des Fachkräftemangels. Zudem stellt die Versicherung sicher, dass der Betrieb des Maklers fortgeführt wird und sein Vermögen geschützt ist. Expertise und Dienstleistung

Die Fusionsversicherung bietet nicht nur finanzielle Absicherung, sondern auch Unterstützung bei Prozessen. So kann der Makler oder das Unternehmen sich je nach Interesse von Experten dabei beraten und unterstützen lassen oder Prozesse komplett abgeben. Digitale Integration

Angesichts der wachsenden Bedeutung der Digitalisierung in der Geschäftswelt bietet die Fusionsversicherung auch Schutz vor Cyber-Risiken und Datenverletzungen, die bei Fusionen und Übernahmen besonders relevant sein können. Trotz Digitalisierung bleibt der Wert des Unternehmens erhalten.

Erfahrungen und Vorteile

Peter Reimers © Peter Reimers

Versicherungsmakler fungieren als Berater: Sie unterstützen ihre Kunden dabei, Risiken zu bewerten, richtige Deckungskonzepte auszuwählen und Versicherungspakete zu gestalten, die den besten Schutz bieten. Was viele dabei jedoch vergessen, sind ihre eigenen Risiken, die ihre Arbeit mit sich bringt.

Fusionsversicherungen bieten Versicherungsmaklern einen Rundum-Schutz gegen sämtliche Risiken ihres Geschäfts (Krankheit, Berufsunfähigkeit, Tod). Das umfasst nicht nur finanzielle Sicherheit, sondern auch die Tätigkeiten, die sich aus dem Deckungsumfang ergeben. Damit können Makler ihre eigene Zukunft und die ihres Betriebs zuverlässig planen – unabhängig davon, ob und wenn ja, in welchem Umfang sie noch weiter arbeiten wollen.

Die Details der Fusionsversicherung

Die Fusionsversicherung ist also im Prinzip ein Sicherungspaket für Versicherungsmakler. Wenn ein Makler mit einem anderen Makler fusioniert, bietet sie wesentliche Vorteile. Zum Beispiel:

Der Unternehmensfortbestand ist garantiert.

Angestellte und Kunden bleiben erhalten.

Der Standort bleibt erhalten – unabhängig davon, ob der Makler als Einzelunternehmer oder mit einer anderen Rechtsform tätig ist.

Die Fusionsversicherung schützt vor krankheitsbedingten Risiken

Sie stellt sicher, dass das Unternehmen und seine Prozesse digitalisiert und dem Nerv der Zeit angepasst werden.

Um den Bedürfnissen der Zielgruppe gerecht zu werden, kann die Fusionsversicherung darüber hinaus individuell auf den jeweiligen Versicherungsmakler zugeschnitten werden. So ist sie mit vollem Deckungsumfang oder als Teilschutz verfügbar. Darüber hinaus können die Makler individuell festlegen, ob sie weiterarbeiten möchten sowie welche Aufgaben sie zukünftig weiter selbst übernehmen und welche sie im Rahmen der Fusionsversicherung abgeben möchten.

Fazit

Versicherungsmakler müssen sich frühzeitig um ihre eigene Zukunft und die ihres Unternehmens kümmern. Die Fusionsversicherung bietet ihnen neue Möglichkeiten, sich vor aktuellen wie auch zukünftigen Risiken und Herausforderungen zu schützen. Sie zeichnet sich durch eine umfassende Deckung aus, die sowohl finanzielle Risiken als auch die Prozessrisiken einschließt.

Über den Autor:

Peter Reimer ist gelernter Versicherungskaufmann und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche. Er hat sich auf die Fusion von Versicherungsmaklern im deutschsprachigen Raum spezialisiert und arbeitet heute als Vertriebsvorstand des familiengeführten Maklerbetriebs Expert Versicherung AG, der individuelle Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet sowie mit anderen Maklern zusammenarbeitet.