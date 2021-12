Versicherungsmakler-Studie: Regulierung wirkungslos

Der krisenbedingte Vertrauensverlust bei den Anlegern hält immer noch an, so ein weiteres Studienergebnis. Mehr als drei Viertel der Befragten gaben an, dass ihre Kunden verstärkt Wert auf Garantien legen. Rund die Hälfte erklärte, dass die Kunden heutzutage Anlageprodukte kritischer hinterfragen.Von allen Produkten aus dem Vorsorgebereich schreiben Makler der betrieblichen Altersvorsorge (BAV) die größte Bedeutung für die Zukunft zu. Daneben sehen sie weiteres Potenzial bei Pflegeversicherung sowie Riester- und Rürup-Renten. Die klassischen Versicherungsprodukte werden nach Ansicht der Studienteilnehmer in Zukunft hingegen weniger gefragt sein.Auch das zumeist über den Bankenvertrieb abgewickelte Einmalbeitragsgeschäft sieht nur ein kleiner Teil der Befragten als erfolgversprechend an. Über 60 Prozent lehnen es ab.Wer dem Kunden mehr Produkte und Leistungen aus einer Hand bieten kann, setzt sich besser gegen die Konkurrenz durch. Über zwei Drittel der Befragten finden es wichtig, die ganze Bandbreite an Produkten und Gesellschaften zu nutzen. Darüber hinaus wollen sich über 80 Prozent durch ihr Serviceangebot von den Wettbewerbern abheben.Aus- und Weiterbildung sind nach Ansicht der meisten Makler eine weitere Möglichkeit, sich im hart umkämpften Versicherungsmarkt durchzusetzen. So sehen 54,6 Prozent der Befragten die Aus- und Weiterbildung als notwendig an. Für 59,1 Prozent der Makler hat dieses Thema in den vergangenen zwei Jahren an Bedeutung gewonnen, da die Komplexität in ihrem Beratungsalltag gestiegen ist.