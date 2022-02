Neue Geschäftsführung Versicherungsmakler Südvers baut intern um

Der in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertretene Versicherungsmakler Südvers will sich in Zukunft neu ausrichten. Nötig macht das unter anderem der Mangel an qualifizierten Fachkräften, ohne die man im Vermittlungsgeschäft mit Versicherungen für Gewerbekunden kaum weiterwachsen kann.