Redaktion 24.04.2019 Lesedauer: 1 Minute

Versicherungsmakler Sven Hennig „Bundeswehr ist kein Ersatz für Auslandskrankenschutz“

Nach dem schweren Busunglück auf Madeira, bei dem 29 deutsche Touristen ums Leben kamen, erinnert Versicherungsmakler Sven Hennig an die Wichtigkeit von Auslandskrankenversicherungen. Doch Obacht: Der Teufel steckt hier im Detail – also in den Vertragsbedingungen.