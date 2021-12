Ralf Werner Barth 19.05.2016 Lesedauer: 3 Minuten

Versicherungsmakler über VSH-Versicherung So umgehen Vermittler die Tippgeber-Haftung

Vermittler und Berater gelten als Experten, genießen das Vertrauen ihrer Kunden und werden daher oft nach ihrem Rat gefragt. Doch was als Tipp oder Empfehlung gut gemeint war, kann für ein böses Erwachen sorgen und in einem Haftungsfiasko für den Tippgeber oder die Tippgeberin enden. So vermeiden Sie es.