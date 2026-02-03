Bei der Versicherungsombudsfrau gab es 2025 mit über 28.000 Beschwerden einen Rekordeingang. Die Schlichtungsstelle kommt scheinbar kaum noch mit der Bearbeitung hinterher.

Versicherungsombudsfrau Über 34 Prozent mehr Anträge: So viele Beschwerden über Versicherer wie noch nie

Bei der Versicherungsombudsfrau Sibylle Kessal-Wulf sind im vergangenen Jahr 28.904 Beschwerden beziehungsweise Eingaben zur Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens eingegangen – und damit mehr denn je. Im Vorjahr waren es nur 21.548. Eine als dramatisch zu bezeichnende Zunahme von 34,14 Prozent. Das zeigt der jetzt veröffentlichte Tätigkeitsbericht für das Jahr 2025.

Hintergründe zu den teils kräftigen Veränderungen sind dem Bericht nicht zu entnehmen. Details werden erst im Mai geliefert, wenn der Jahresbericht 2025 der Schlichtungsstelle veröffentlicht wird. Doch die Zahlen sprechen für sich. Dabei sind Versicherungsvermittler weiterhin kaum betroffen. Die Zahl der Eingaben, die sie betreffen, stieg nur geringfügig von 334 auf 360. 530 fielen nicht in den Zuständigkeitsbereich der Schlichtungsstelle.

Formale Gründe führen oft zur Ablehnung der Durchführung

Unzulässig waren im vergangenen 6.959 Beschwerden, nach 4.337 im Jahr 2024. Ein Zuwachs von sogar 60,4 Prozent. Ein erheblicher Teil der Eingaben scheiterte laut der Ombudsfrau bereits an formalen Voraussetzungen. Häufige Ablehnungsgründe waren kein eigener versicherungsvertraglicher Anspruch, fehlende Zuständigkeit, die fehlende Weiterverfolgung durch den Beschwerdeführer oder der Umstand, dass der Versicherer nicht Mitglied des Vereins ist.

Überdurchschnittlich viele Fälle bleiben unabgeschlossen

Auch waren deutlich mehr Beschwerden zum Jahresende 2025 noch in Bearbeitung, mit 8.452 nach zuvor 4.969. Das Plus hier liegt gar bei 70,10 Prozent und wirft Fragen nach den Kapazitäten der Schlichtungsstelle auf, auch weil der Zuwachs der als zulässig beendeten Anträge gleichzeitig deutlich geringer war. Hier stieg die Fallzahl nur um 19,45 Prozent von 14.012 auf 16.737.

Dass sich etwas grundlegend geändert hat, zeigt auch die durchschnittliche Verfahrensdauer ab Beschwerdeeingang. Sie liegt bei 77,6 Tagen. Bei zulässigen Beschwerden verlängert sich die Bearbeitungszeit auf durchschnittlich 105,3 Tage. Die Werte lagen im Jahr Vorjahr mit 68,3 beziehungsweise 85,9 Tagen noch deutlich darunter. Ombudsfrau Sibylle Kessal-Wulf weist lediglich darauf hin, dass ein Teil der Verfahren aus organisatorischen und gesetzlichen Gründen nicht bis zum Jahresende abgeschlossen werden konnte.

Kam es zu einer inhaltlichen Prüfung, gelang eine einvernehmliche Lösung nicht immer. In 5.408 Fällen leisteten Versicherer Abhilfe, 794 Verfahren enden mit einem Vergleich. In insgesamt 8.316 Fällen traf die Ombudsfrau eine Entscheidung oder sprach eine Empfehlung aus. Entscheidungen zu Lasten der Versicherer sind für diese verbindlich.

Beschwerden in der Kfz-Versicherung nehmen besonders zu

Der Tätigkeitsbericht liefert auch eine Auflistung nach Produktsparten. Im Berichtsjahr war wie im Vorjahr die Rechtsschutzversicherung häufigster Streitgegenstand. 4.5111 Fälle weist die Statistik hier aus nach 3.369 im Vorjahr. Knapp dahinter folgt die Kfz-Kaskoversicherung mit 4.428 Beschwerden. Der Zuwachs vom Vorjahr (2.898) ist mit 52,80 Prozent besonders hoch. Ähnlich verhält es sich in der Kfz-Haftpflichtversicherung, die an vierter Stelle liegt.

Lebens- und Gebäudeversicherung folgen Trend nicht

Die Lebensversicherung, die vor zwei Jahren in Front gelegen hatte, findet sich 2025 an dritter Stelle wieder. Auffällig hier ist der sehr geringe Zulauf im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der Eingaben stieg gerade einmal von 3.189 auf 3.246. Auch in der Gebäudeversicherung wuchs die Zahl der Anträge nur unwesentlich. In allen anderen Produktbereichen nahmen die Beschwerden hingegen meist deutlich zu. Nicht berücksichtigt wird die Kranken- und Pflegeversicherung.

Screenshot Tätigkeitsbericht 2025, @ Versicherungsombudsmann e. V.

Die private Schlichtungsstelle Versicherungsombudsmann e. V. wurde 2001 von der deutschen Versicherungswirtschaft gegründet, um eine außergerichtliche Streitbeilegung zwischen Verbrauchern und Versicherungsunternehmen, insbesondere bei Streitigkeiten aus Versicherungsverträgen oder im Zusammenhang mit deren Vermittlung zu fördern.