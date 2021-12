Versicherungsstudie: Die Prämie ist nicht so wichtig

Die Kunden erwarten eine immer höhere Qualität von ihren Versicherungsgesellschaften. Denn nicht die absolute Prämienhöhe, sondern das wahrgenommene Preis-Leistungs-Verhältnis ist für eine hohe Kundenbindung und die Weiterempfehlungsbereitschaft entscheidend.Dies geht aus der aktuellen Marktstudie „Servicebarometer Assekuranz 2011“ des Marktforschungsinstitut You Gov Psychonomics hervor. Dabei wurden über 8.000 Privatkunden befragt und mehr als 50 deutsche Versicherungsgesellschaften untersucht.Besonders wichtig für die Kundenbindung ist dabei die Schadenregulierung. Die treuesten Kunden haben laut den Forschern die Gesellschaften, die im Rahmen einer Schadenregulierung weitere Hilfen anbieten.Die Gesellschaften haben den Trend erkannt, so ein weiteres Studienergebnis. So stieg der Anteil der Versicherer, die im Schadenfall Zusatzleistungen offerierten, von 33 Prozent im Vorjahr auf 41 Prozent. „Nach unserer Sicht auf die Branche fehlt es jedoch in vielen Unternehmen noch an Budgets und klar definierten Prozessen, Innovationen im Kundenservice als einen kontinuierlichen Entwicklungsprozess zu organisieren“, sagt Oliver Gaedeke, Vorstand und Leiter der Finanzdienstleistungsmarktforschung der You Gov Psychonomics.