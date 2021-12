Versicherungsstudie: Schadensfälle stärken Kundenvertrauen

Versicherungs-Newsletter

Renten und Berufsunfähigkeitsversicherungen hingegen, die von den Kunden nur selten für einen Leistungsfall abgerufen werden, genießen nur bei gut einem Drittel der Versicherten vergleichbar gute Vertrauenswerte. Die Lebensversicherung kommt im Ansehen ebenfalls auf vergleichsweise magere 40 Prozent.



Die Häufigkeit von Schadensfällen stärkt das Kundenvertrauen in Versicherungen. Denn aufgeschlüsselt nach Sparten geben die Versicherten ausgerechnet den Policen die besten Noten, die am häufigsten bei Schadensfällen in Anspruch genommen werden.Dies geht aus der aktuellen Studie „Wie Versicherungen in Vertrauensbildung investieren sollten" hervor. Dabei wurden 1.066 Bundesbürger repräsentativ durch das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung befragt.