Nachhaltigkeit, Flexibilität und Fondspolicen Die wichtigsten Trends 2023 in der Versicherungsbranche
Hohe Inflation und ein rapide gestiegenes Zinsniveau erschweren das Geschäftsmodell von Lebensversicherern und den Vertriebserfolg ihrer Produkte gleich mehrfach. Der Wettbewerb um Kundengelder habe sich wieder verschärft, da die Lebensversicherer nunmehr auch mit Banken konkurrieren müssen, warnt Munich Re.
Während Geldinstitute bisher Sichteinlagen reduzieren wollten und teilweise sogar Verwahrentgelte verlangt hätten, seien ihre Produkte im aktuellen Umfeld wieder sehr wettbewerbsfähig geworden, zumindest im direkten Vergleich zu Versicherungsprodukten mit einem hohen „Klassik“-Anteil. Zugleich sinke aufgrund der hohen Inflation die Sparfähigkeit und somit die Nachfrage, so der Rückversicherer.
Auf der anderen Seite suchen Kunden in dieser unübersichtlichen Gemengelage Verlässlichkeit und Stabilität – auch bei den Versicherern. Und steigende Kapitalmarktzinsen helfen, die Belastungen durch die Zinszusatzreserve zu reduzieren und Überschüsse zu erwirtschaften.
Ein weiteres wichtiges Thema ist der Klimawandel. Die Nachfrage nach Elementarschaden-Versicherungen als Baustein der Wohngebäude- oder der Hausratversicherung bleibt hoch. Außerdem gewinnt die Nachhaltigkeit in der Versicherungsberatung an Bedeutung.
In der Altersvorsorge erhoffen sich Versicherer einen positiven Einfluss der Aktienrente auf die Vorsorgebereitschaft der Bevölkerung. Mit einer Reform der Riester-Rente im kommenden Jahr rechnen die meisten von ihnen nicht. Die betriebliche Altersversorgung (bAV) bleibt wichtig. Allerdings schließen einige Branchenprofis nicht aus, dass sich Zahlungsstopps in der bAV auch in den kommenden Jahren häufen.
„Auch wenn viele Menschen angesichts von Inflation und gestiegenen Strom- und Gaspreisen auf der Suche nach Einsparmöglichkeiten sind, bleiben die Altersvorsorge sowie der Risikoschutz für sich und die Familie elementare Bausteine der individuellen und familiären Vorsorgeplanung. Bisher stellen wir in der Sach-, Kranken- und Lebensversicherung kein besonders erhöhtes Stornoverhalten fest. Durch die Situation der vergangenen Jahre ist vielen Menschen noch einmal mehr bewusst geworden, wie wichtig eine gute Vorsorge und ein guter Versicherungsschutz sind. Policen, die einen Schutz vor Inflation und Kapitalmarktschwankungen bieten, sind aktuell besonders nachgefragt.
Gleiches gilt weiterhin für die Gesundheitsabsicherung. Auch ändert die Inflation nichts am Risiko, berufsunfähig zu werden. Arbeitskraftabsicherung ist im aktuellen Umfeld wichtiger denn je. Ein Einschluss von Beitrags- und Leistungsdynamik kann dabei der Inflation entgegenwirken. Gerade durch Corona haben die Menschen gemerkt, wie wichtig eine gute Gesundheitsabsicherung ist.
Unser Geschäft in der Allianz Private Krankenversicherung entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Das gilt sowohl für die Zusatz- als auch für die Vollversicherung. Auch in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) beobachten wir aktuell in der Breite keine Zurückhaltung, sondern im Gegenteil eine sehr dynamische Entwicklung, da der Arbeitskräftemangel in vielen Branchen fortbesteht und die bKV sehr kosteneffizient ist.“