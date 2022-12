Nachhaltigkeit, Flexibilität und Fondspolicen Die wichtigsten Trends 2023 in der Versicherungsbranche

Thomas Wiesemann, Vorstand für den Maklervertrieb der Lebens- und Krankenversicherung bei Allianz | Foto: Allianz

„Auch wenn viele Menschen angesichts von Inflation und gestiegenen Strom- und Gaspreisen auf der Suche nach Einsparmöglichkeiten sind, bleiben die Altersvorsorge sowie der Risikoschutz für sich und die Familie elementare Bausteine der individuellen und familiären Vorsorgeplanung. Bisher stellen wir in der Sach-, Kranken- und Lebensversicherung kein besonders erhöhtes Stornoverhalten fest. Durch die Situation der vergangenen Jahre ist vielen Menschen noch einmal mehr bewusst geworden, wie wichtig eine gute Vorsorge und ein guter Versicherungsschutz sind. Policen, die einen Schutz vor Inflation und Kapitalmarktschwankungen bieten, sind aktuell besonders nachgefragt.

Gleiches gilt weiterhin für die Gesundheitsabsicherung. Auch ändert die Inflation nichts am Risiko, berufsunfähig zu werden. Arbeitskraftabsicherung ist im aktuellen Umfeld wichtiger denn je. Ein Einschluss von Beitrags- und Leistungsdynamik kann dabei der Inflation entgegenwirken. Gerade durch Corona haben die Menschen gemerkt, wie wichtig eine gute Gesundheitsabsicherung ist.

Unser Geschäft in der Allianz Private Krankenversicherung entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Das gilt sowohl für die Zusatz- als auch für die Vollversicherung. Auch in der betrieblichen Krankenversicherung (bKV) beobachten wir aktuell in der Breite keine Zurückhaltung, sondern im Gegenteil eine sehr dynamische Entwicklung, da der Arbeitskräftemangel in vielen Branchen fortbesteht und die bKV sehr kosteneffizient ist.“