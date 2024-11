Die Deutschen versichern sich anders als noch vor zehn Jahren – und das aus gutem Grund. Während die durchschnittlichen Ausgaben für Versicherungen im Jahr 2023 pro Kopf auf 2.670 Euro gestiegen sind, zeigt sich hinter den Zahlen ein fundamentaler Wandel im Versicherungsverhalten der Bundesbürger. Zum Vergleich: 2013 lag die sogenannte Versicherungsdichte noch bei 2.321 Euro - ein Plus von 349 Euro innerhalb einer Dekade, wie das Statistische Taschenbuch des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) zeigt.

Neue Risiken, neue Prioritäten

Besonders auffällig ist der massive Anstieg bei Cyberversicherungen mit einem Plus von 15,7 Prozent. „Diese Entwicklung spiegelt die zunehmende Digitalisierung unseres Alltags wider“, erklärt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). In einer Welt, in der Homeoffice und digitale Geschäftsmodelle zum Standard geworden sind, wächst das Bewusstsein für digitale Risiken.

Gleichzeitig verzeichnen technische Versicherungen und Betriebsunterbrechungspolicen einen bemerkenswerten Zuwachs von 29,3 Prozent. Diese Entwicklung deutet auf ein gestiegenes Risikobewusstsein in der deutschen Wirtschaft hin, besonders vor dem Hintergrund globaler Lieferkettenprobleme und zunehmender Extremwetterereignisse.

Traditionelle Lebensversicherung verliert an Bedeutung

Während neue Versicherungsformen boomen, zeigt sich bei der klassischen Lebensversicherung ein deutlicher Rückgang. Die Pro-Kopf-Ausgaben sanken von 1.150 auf 1.089 Euro, die Vertragszahlen gingen um 400.000 zurück. Diese Entwicklung könnte auf ein verändertes Sparverhalten der jüngeren Generation hinweisen, die angesichts niedriger Zinsen und flexibler Arbeitsbiografien nach alternativen Vorsorgemodellen sucht.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Sachversicherungen im Aufwind

Der deutlichste Anstieg zeigt sich im Bereich der Schaden- und Unfallversicherungen, wo die Pro-Kopf-Ausgaben von 938 auf 1.010 Euro kletterten. Diese Entwicklung geht Hand in Hand mit steigenden Immobilienpreisen und höheren Reparaturkosten. Besonders die Wohngebäudeversicherung verzeichnet steigende Prämien, was auch auf die zunehmenden Wetterextreme zurückzuführen ist.

Versicherungsmix der Zukunft

Die Zahlen zeichnen das Bild einer Gesellschaft im Wandel: Während klassische Lebensversicherungen an Bedeutung verlieren, gewinnen neue Versicherungsformen gegen digitale und klimabedingte Risiken an Relevanz. Mit 487,9 Millionen Versicherungsverträgen insgesamt zeigt sich: Die Deutschen bleiben versicherungsaffin – sie versichern sich nur anders als früher.

Die Versicherungswirtschaft steht damit vor der Herausforderung, ihre Produkte an neue Realitäten anzupassen. Der Trend geht zu flexibleren, spezialisierten Lösungen, die moderne Risiken abdecken. Für Verbraucher bedeutet dies: Eine regelmäßige Überprüfung des eigenen Versicherungsschutzes wird wichtiger denn je.