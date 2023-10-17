Umfrage unter Unternehmen Versicherungsvermittler im Ranking: Die besten Berater im Firmenkundengeschäft

Firmenkunden zufriedenzustellen, ist nicht leicht. Das gilt auch für Vermittler von Versicherungen für Unternehmen. Welchen Maklern hierzulande das besonders gut gelingt, zeigt eine Umfrage unter Entscheidern in deutschen Betrieben. Sie bewerten 19 Versicherungsvermittler im Firmenkundengeschäft.

Büroviertel: Bei einer aktuellen Online-Umfrage stand die Zufriedenheit deutscher Firmenkunden mit insgesamt knapp 500 B2B-Anbietern aus 40 Branchen auf dem Prüfstand.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt und Cookies von diesen Drittplattformen gesetzt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

An dieser Stelle finden Sie externen Inhalt, der unseren Artikel ergänzt. Sie können sich die externen Inhalte mit einem Klick anzeigen lassen. Die eingebundene externe Seite setzt, wenn Sie den Inhalt einblenden, selbstständig Cookies, worauf wir keinen Einfluss haben.

Von ihren Geschäftspartnern erwarten B2B-Kunden neben individuellem Service und fairen Preisen eine hohe Zuverlässigkeit. Doch mit welchen Dienstleistern, Händlern und Produktherstellern sind deutsche Firmenkunden besonders zufrieden? Das hat jetzt wieder die Ratingagentur Servicevalue in Kooperation mit Welt TV untersucht. Für die vierte Auflage ihrer Studie „Kundenzufriedenheit im B2B“ wurden mehr als 50.000 Urteile zu 494 Unternehmen und Anbietern aus 40 Branchen ausgewertet.

19 Versicherungsvermittler im Ranking

Zu den bewerteten Unternehmen sollten die befragten Entscheider, Einkäufer oder Nutzer ihre Zufriedenheit auf einer siebenstufigen Antwortskala von „außerordentlich zufrieden“ (1) bis „sehr unzufrieden“ (7) angeben. Aus allen Antworten bildeten die Analysten jeweils einen Mittelwert. Im Test vertreten waren auch 19 Vermittler von Versicherungen für Firmenkunden, deren branchenweiter Mittelwert derzeit bei durchschnittlich 2,91 liegt. Branchengewinner ist wie bereits im Vorjahr MRH Trowe. Das inhabergeführte Unternehmen mit mehr als 1.200 Mitarbeitenden erhält wieder die Auszeichnung „Höchste Zufriedenheit“.

Es folgen neun weitere Maklerbetriebe, die bei der Online-Umfrage jeweils bessere Mittelwerte erzielt haben als der Branchendurchschnitt. Fünf davon haben Werte, die wiederum unterhalb des Durchschnitts dieser Sieger-Gruppe liegen: Best Gruppe, Martens & Prahl, Willis Towers Watson, Funk Gruppe und Leue & Nill tragen die Auszeichnung „sehr hohe Kundenzufriedenheit“. Die übrigen vier Unternehmen Artus Gruppe, Marsh, Schunck Group und Aon werden für ihre „hohe Kundenzufriedenheit“ ausgezeichnet.

Die nachfolgenden neun Unternehmen in dem Ranking haben hingegen Mittelwerte, die oberhalb des Branchendurchschnitts von 2,91 liegen. In Reihenfolge ihrer jeweils bei Firmenkunden aller Unternehmensgrößen erreichten Zufriedenheitswerte sind dies die B2B-Vermittlerbetriebe Mercer, Südvers, von Buddenbrock Gruppe, Ecclesia, Pantaenius, TPC Concept, Dr. Hörtkorn Versicherungsmakler, Gossler, Gobert & Wolters Gruppe (GGW) und Vohrer Versicherungsmakler.

Top-Versicherungsmakler im Mittelstand

Der Erstplatzierte MRH Trowe liegt auch bei einer früheren Umfrage unter Deutschlands Mittelständlern im Spitzenfeld von insgesamt 16 Versicherungsmaklern für diese Kundengruppe. Der aktuell viele Maklerbestände übernehmende Anbieter aus Frankfurt belegt in der Servicevalue-Studie „Beste Mittelstandsdienstleister 2023“ den dritten Rang hinter den Mitbewerbern Martens & Prahl und Dr. Hörtkorn. Es folgen dahinter Aon, Funk, Artus, RVM, Gossler, Gobert & Wolters und Schunck.

Bei dieser in Kooperation mit der Wirtschaftswoche erstellten Studie tragen die besten neun Teilnehmer im Test die Auszeichnung „Top platziert“. Hierbei ging es um die allgemeine Kundenzufriedenheit und sieben konkrete Leistungsmerkmale: Qualität von Produkten und Leistungen, Beratungsleistung, Betreuungsleistung, Preis-Leistungs-Verhältnis, Servicequalität, Information, Kompetenz der Mitarbeiter. Befragt wurden für das Ranking von Dezember bis Januar Entscheider im deutschen Mittelstand.