Svetlana Kerschner 12.05.2015 Lesedauer: 2 Minuten

„Versicherungsvertreter 2“ Mehmet-Göker-Film kommt nach Kassel

Wiedersehen in Kassel: Der zweite Film über den umstrittenen Meg-Gründer Mehmet Göker kommt in die Stadt, wo alles begann. Am Mittwoch um 20 Uhr geht es los.