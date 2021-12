"Vermutlich liegt das an den schlechten Produkten" BdV-Chef über den miesen Ruf der Versicherungsvertreter

Der Text der Kolumne „Kleinleins Klartext“ wurde uns freundlicherweise vom BdV zur Verfügung gestellt.

Liebe Vertriebsvorstände und Vertriebsmanager/-innen in den Versicherungsunternehmen,

ich hoffe, Sie haben sich mittlerweile wieder etwas gefangen. Das was die „dbb-beamtenbund und tarifunion“ aktuell in einer Studie veröffentlicht hat, das war ja schon harter Tobak: Manager/-innen sind die Berufsgruppe, die in den letzten Jahren am stärksten an Ansehen verloren hat, und Versicherungsvertreter/-innen stellen die Berufsgruppe, die am wenigsten Ansehen genießt.

Sie, die Vertriebsvorstände und –manager/-innen der deutschen Versicherungen vereinigen ja irgendwie beide Berufsgruppen. Sie gehören damit zu denjenigen, denen die Gesellschaft besonders wenig Respekt zollt.