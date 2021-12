Selbst Politiker schneiden besser ab Versicherungsvertreter haben den schlechtesten Ruf

Feuerwehrleute, Ärzte und Pfleger haben in der Bevölkerung das beste Image, so das Ergebnis einer Umfrage. Die Versicherungsvertreter hingegen schneiden am schlechtesten von allen Berufen ab – selbst Politiker, Gewerkschaftsfunktionäre und Mitarbeiter von Telefongesellschaften und Werbeagenturen sind beliebter.