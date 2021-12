„Versicherungsvertreter“: Journalisten-Preis für Göker-Doku

Die Privatkundenbank ING-Diba vergibt zum siebten Mal den Helmut Schmidt-Journalisten-Preis. Der diesjährige Gewinner ist Klaus Stern mit seinem Film über den Meg-Gründer Mehmet Göker Der Beitrag wurde als das beste Beispiel für kritischen und akribisch recherchierten Wirtschafts- und Verbraucherjournalismus aus 150 Einsendungen ausgewählt. „Die Botschaft Sterns: Göker steht beispielhaft für die bizarren Vertriebsmethoden vieler Versicherungen“, schreibt ING Diba.Die Auszeichnungen werden am 25. Oktober in Hamburg überreicht. Der Namenspatron des Journalisten-Preises, der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt, wird an der Preisverleihung teilnehmen.