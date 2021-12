Versicherungsvertrieb Diese Gewerbekunden suchen Cyber-Policen

Die sogenannte Cyber-Police ist in den vergangenen Monaten bekannter und beliebter geworden. Das zeigen repräsentative Forsa-Umfragen im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Demnach waren diese Versicherungen noch vor zwei Jahren in weiten Teilen der mittelständischen Wirtschaft unbekannt. Viele der befragten Entscheider kannten das Angebot gar nicht oder standen einer entsprechenden Absicherung skeptisch gegenüber.

Steigendes Interesse an Cyber-Versicherungen

Seitdem hat sich nach Angaben des Branchenverbands einiges getan – allerdings nur ab einer bestimmten Unternehmensgröße: In Kleinstunternehmen mit bis zu neun Mitarbeitern und bis zu 2 Millionen Euro Umsatz ist die Lage unverändert. Wie 2018 hat die Mehrheit der Unternehmer nach wie vor nichts von einer Cyber-Deckung gehört, vier von fünf Befragten halten eine solche Police auch nicht für interessant oder haben sich bewusst gegen einen Abschluss entschieden.

In den kleinen Unternehmen mit zehn bis 49 Mitarbeitern und 2 bis 10 Millionen Euro Umsatz kennen hingegen schon fast 70 Prozent der Entscheider das Angebot einer Cyber-Versicherung. Das sind rund 20 Prozentpunkte mehr als vor zwei Jahren. Ähnlich positiv entwickelte sich laut GDV die Akzeptanz: Im Jahr 2020 gaben 35 Prozent der kleinen Unternehmen an, bereits eine Cyber-Police zu haben oder einen Abschluss zu planen. Zum Vergleich: 2018 waren es nur 17 Prozent.

In mittleren Unternehmen mit 50 bis 249 Mitarbeitern und 10 bis 50 Millionen Euro Umsatz ist die Cyber-Deckung mittlerweile drei von vier Entscheidern bekannt. Dieses Ergebnis der im März und April dieses jahres durchgeführten Umfrage entspricht einem Plus um 15 Prozentpunkte in den vergangenen zwei Jahren. Und während 2018 nur 22 Prozent eine Cyberversicherung hatten oder abschließen wollten, waren es 2020 mit 43 Prozent schon fast doppelt so viele.

