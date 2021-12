Versicherungsvertrieb Neustart für HDI-Maklerportal

Die HDI will ihre Vertriebspartner in der digitalen Kommunikation mit Kunden unterstützen. Die neue gemeinsame Plattform für Vermarktung, Produkte und Prozesse sei „das neue Schaufenster des HDI-Maklervertriebs“. Zudem holt der Versicherer einen neuen Leiter der Vertriebsdirektion Süd Sach an Bord.