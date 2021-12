Versicherungsvertrieb: Stornoquoten bei Renten steigen, Sachversicherungen gehen besser weg

Vergleichsweise gut erholt sich derzeit die Nachfrage nach Sach- und Unfallversicherungen. Sorgenkinder bleiben vor allem die Renten- und Lebensversicherungen sowie Finanzprodukte, die wegen der Finanzkrise immer seltener bei den Maklern nachgefragt werden.Auf Produktebene konnten vor allem Rechtsschutz- und Gebäudewohnversicherung zulegen. In der Krankensparte schließen Kunden derzeit vor allem Krankenzusatzversicherungen ab, während Krankenvollversicherungen zum Ladenhüter werden. Die Erholung im Firmenkundengeschäft beruht vor allem auf einem Nachfrageanstieg in den Sparten Rechtsschutz, Sachversicherungen und in der betrieblichen Altersvorsorge (bAV) bei der Direktversicherung.„Die meisten Versicherungs- und Finanzmakler blicken vorsichtig optimistisch in die kommenden Wochen und Monate“, sagt Barschewski. „Für übertriebene Erwartungen oder den Glauben an ein schnelles plötzliches Ende des krisengetriebenen Nachfrageabschwungs besteht aus Maklersicht aber kein Anlass.“