Versicherungsvertrieb Vermittler suchen digitale Allianzen

Aufgrund der Corona-Krise stellen viele Haushalte hierzulande ihre Finanzpläne auf den Prüfstand. Dabei gewinnen digitale Kommunikationstools an Bedeutung, zeigt eine aktuelle umfrage unter Versicherungsvermittlern in Deutschland. Sie beraten ihre Kunden demnach jetzt doppelt so oft per Video-Chat.