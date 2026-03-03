Geschäftslage und -erwartungen der deutschen Versicherer haben sich im letzten Quartal 2025 deutlich verschlechtert. Vor allem die Aussichten in der Sachversicherung sind trübe.

Vierteljährlich untersuchen GDV und Ifo-Insitut die konjunkturelle Lage der Versicherungswirtschaft. Für das vierte Quartal 2025 sprechen die Autoren von einem „Stimmungsdämpfer“.

Die Stimmung in der deutschen Versicherungswirtschaft hat sich zum Jahresende 2025 deutlich eingetrübt. Das zeigen aktuelle Ergebnisse des „ifo Konjunkturtest Versicherungswirtschaft“. Die Untersuchung ist eine vierteljährliche Befragung in Zusammenarbeit mit dem Ifo-Insitut, die im Auftrag des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) bei etwa 150 Versicherern verschiedener Sparten durchgeführt wird.

Geschäftslage und -erwartungen haben sich verschlechtert

Zwar fällt die Beurteilung der Geschäftslage mit 28,0 Punkten weiterhin positiv aus, verliert jedoch gegenüber dem Vorquartal an Dynamik (-10,8 Punkte). Besonders bedenklich ist die Entwicklung der Geschäftserwartungen für die nächsten sechs Monate. Der Index gibt hier um 8,9 Punkte nach und rutscht mit -2,7 Punkten sogar ins negative Spektrum.

Der Geschäftsklima-Index für die gesamte Versicherungswirtschaft sinkt damit im letzten Jahresviertel 2025 um 9,8 auf 12,1 Punkte und liegt knapp unter seinem langfristigen Mittelwert von 12,9. Das Geschäftsklima wird als geometrisches Mittel aus den Salden der Antworten zur Geschäftslage und zu den Geschäftserwartungen ermittelt.

Konjunkturentwicklung der gesamten Volkswirtschaft ausschlaggebend

Branchenspezifische Ursachen für die Entwicklung sieht der Interessenverband offenbar nicht: „Die Versicherer stehen wirtschaftlich auf einem guten Fundament, aber wir sind ein Spiegelbild der gesamten Volkswirtschaft“, sagt Jörg Asmussen, GDV-Hauptgeschäftsführer. „Wenn weniger gebaut wird, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann gibt es weniger zu versichern. Für 2026 rechnen viele Unternehmen daher mit anspruchsvolleren Marktbedingungen.“

Lebensversicherung: Mehr laufende Beiträge, weniger Einmalgeschäft

In der Lebensversicherung trübt sich das Geschäftsklima auf 16,6 Punkte (-5,6 Punkte) ein. Die aktuelle Geschäftslage wird zwar mit 22,6 Punkten weiterhin positiv beurteilt, sie fällt aber mit einem Rückgang um 16,6 Punkte spürbar schwächer aus als im Vorquartal. Die Geschäftserwartungen verbessern sich dagegen leicht auf 10,9 Punkte, bleiben laut GDV jedoch insgesamt verhalten.

Auffällig sei die Verschiebung im Neugeschäft: Für Policen gegen laufende Beiträge rechnen die Unternehmen mit Wachstum, nicht zuletzt vor dem Hintergrund höherer langfristiger Zinsen zum Jahresende 2025. „Beim Einmalbeitrag hingegen sehen wir nach dem kräftigen Plus im vergangenen Jahr etwas verhaltenere Erwartungen für das laufende Jahr“, so Asmussen.

Schaden- und Unfallversicherung: Geschäftserwartungen gehen rapide zurück

In der Schaden- und Unfallversicherung zeigt sich ein deutlicher Stimmungsdämpfer, so der GDV. Das Geschäftsklima fällt um 18,8 auf 8,8 Punkte. Hauptverantwortlich dafür sind vor allem die drastisch gesunkenen Geschäftserwartungen, die um -32,2 Punkte zurückgehen und mit jetzt -20,8 Punkten klar im negativen Bereich liegen. Die aktuelle Geschäftslage bleibt hingegen mit 43,3 Punkten auf sehr hohem Niveau und geht nur leicht zurück.

Hintergrund ist laut des Lobbyverbands die hohe Profitabilität im Jahr 2025, begünstigt durch ein schadenarmes Naturkatastrophenjahr. Dadurch hätten sich die Kapazitäten im Neugeschäft erhöht. Hier sei nun wieder mit einer Normalisierung zu rechnen, sprich einem steigenden Schadenaufkommen.

PKV: Geschäftserwartungen kommen aus dem Tief

Überdurchschnittlich positiv ist die Stimmung in der Privaten Krankversicherung (PKV). Der Anstieg des Geschäftsklimas (+9,6 Punkte) setzte sich wie im Vorquartal fort und liegt mit 17,0 Punkten oberhalb des langfristigen Mittelwertes von 11,2 Punkten. Insbesondere bei der Vollversicherung verbesserte sich die Stimmung aufgrund erwarteter Beitragsanpassungen stark, so der GDV.

Der langfristige Trend, dass die aktuelle Lage besser als die Erwartung eingeschätzt wird,

hat weiterhin Bestand. Jedoch verkürzt sich der Abstand deutlich. So verbesserten sich die im Vorquartal noch im negativen Bereich liegenden Geschäftserwartungen der PKV-Anbieter um 14,9 Punkte auf 13,1 Punkte. Die Geschäftslage wiederum verzeichnete nur einen leichten Zuwachs von 3,7 auf 20,8 Punkte.