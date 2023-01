Teilen

Nach Tod des Ex-Ehepartners Versorgungsausgleich bei der Rente rückgängig machen

Wer sich scheiden lässt, muss in der Regel die in der Ehe erworbenen Rentenansprüche mit dem Ex-Partner teilen. In welchen Fällen sich dieser Versorgungsausgleich rückgängig machen lässt und was dabei zu beachten ist.