Verstärkung bei Blackrock Neue Vertriebschefin für Versorgungswerke

Der Vermögensverwalter Blackrock verstärkt sein deutsches Vertriebsteam für institutionelle Kunden: Für das Geschäft mit Versorgungswerken in Deutschland und Österreich ist ab sofort Bianca Salzer zuständig. Sie berichtet an Markus Taubert, Leiter des institutionellen Geschäfts (ICB) in Deutschland und Österreich.Bianca Salzler hat berufliche Stationen bei Allianz Global Investors und zuletzt bei Metropole Gestion Deutschland durchlaufen, wo sie seit 2013 das Geschäft mit institutionellen Kunden für Deutschland und Österreich mit aufgebaut und geleitet hat.