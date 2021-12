Verstärkung der Teams Deutschland und Österreich Generali Investments mit zwei neuen Köpfen

Der Asset Manager der Generali Gruppe, Generali Investments, verstärkt sein Vertriebsteam für Deutschland:Michael Steiner wird Vertriebschef Deutschland und soll zukünftig den Vertrieb an professionelle Investoren und Wholesale-Partner in Deutschland und Österreich vorantreiben. Steiner wechselt zu Generali von Investec Asset Management, wo er als europäischer Vertriebsdirektor in Frankfurt und Wien tätig war.Als zweiten Neuzugang vermeldet Generali Vanina Kureta. Sie verstärkt in Zukunft das Vertriebsteam Österreich und arbeitet dabei mit Gerald-Hagen Saam zusammen, der seit Anfang 2012 für den deutschen Markt zuständig ist. Vanina Kureta war zuletzt Senior-Sales-Direktorin bei Raiffeisen Bank International in Wien. Sie bringt mehr als acht Jahre Erfahrung in der Asset-Management-Branche mit.Generali Investments ist einer der größten europäischen Asset Manager und verwaltet mehr als 370 Milliarden Euro.