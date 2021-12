Verstärkung für Multi-Asset-Team Von Blackrock über die Uni zu Schroders

Uni-Unterstützung für Schroders Multi-Asset-Team: Zwei Universitätsprofessoren werden ab sofort die neu geschaffenen Stellen als Seniorberater besetzen. In London wird Duncan Shand das Team verstärken. Vor seiner Zeit als Professor an der Warwick Business School war Shand 14 Jahre bei Blackrock in einer führenden Position innerhalb der Global Markets Strategies Group tätig.Ebenfalls in Blackrocks Diensten war Schroders zweiter Neuzugang Fred Dopfel: Vor seiner Lehrtätigkeit an der School of Business and Leadership der Dominican University of California war Dopfel unter anderem Geschäftsführer und Chef bei Blackrock. Bei Schroder wird Dopfel das US-Multi-Asset-Team unterstützen.