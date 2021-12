Verstärkung fürs Family Office von Novethos

Wilfried Hoffmann arbeitet jetzt für das Family Office des Vermögensmanagers Novethos. Er berät vermögende Privatkunden, Unternehmer und Familien sowie Stiftungen.Seine berufliche Laufbahn startete Hoffmann bei der Matuschka-Gruppe in München. Später war er unter anderem in leitender Funktion für Commerz Financial Management und die Merck Finck Gruppe tätig. Zuletzt arbeitete er für die Feri-Gruppe, für die er die Geschäfte in Süddeutschland leitete.Außerdem unterstützte Hoffmann mehrere Jahre lang Stiftungen und gemeinnützige Organisationen als Stiftungsvorstand oder Stiftungsrat.