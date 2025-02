Die geopolitischen Spannungen treiben die Nachfrage nach Verteidigungstechnologie – der Vaneck Defense ETF (ISIN: IE000YYE6WK5) profitiert mit einer beeindruckenden Performance von über 100 Prozent seit Auflage. Mit rund 2,5 Milliarden Euro Vermögen ist er der größte Rüstungs-ETF für europäische Anleger.

Sicherheit und Verteidigung: Nato-Staaten unter Druck

Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine hat die Frage nach der zukünftigen Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit weltweit in den Fokus gerückt. Die Münchener Sicherheitskonferenz im Februar 2025 bestätigte: Die Militärausgaben in vielen Nato-Ländern werden stark steigen. Die neue US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat klargemacht, dass Europa sich beim Schutz seiner Interessen nicht mehr vollumfänglich auf die USA verlassen kann.

Die Nato-Staaten stehen vor der enormen Herausforderung, die Verteidigungsausgaben auf 5 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen – eine Forderung, die aus Washington immer lauter wird. Deutschland steuert erstmals seit vielen Jahren gerade einmal das derzeitige Ausgabenziel von 2 Prozent bei. Eine Erhöhung auf 5 Prozent würde mehr als eine Verdopplung des jetzigen Etats bedeuten.

Verteidigungsbranche im Höhenflug

Die Aktien von Unternehmen aus der Rüstungs- und Verteidigungsindustrie profitieren von dieser Entwicklung. Die Branche floriert, da ihre Hauptkunden – Staaten und Regierungen – über ausreichende Budgets verfügen. Zu den führenden Unternehmen zählen der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall, die französische Thales Group, die italienische Leonardo, die britische BAE Systems und das US-Unternehmen General Dynamics.

Auch die Sicherheit von Datensystemen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Cybersicherheits-Anbieter wie Palantir Technologies und Crowd Strike spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Abwehr von Hackerangriffen und im Cyberkrieg.

Vaneck Defense ETF im Fokus

Der im März 2023 in Irland aufgelegte Vaneck Defense ETF (ISIN: IE000YYE6WK5) bietet Anlegern Zugang zu führenden Unternehmen der Verteidigungstechnologie, großen Cybersicherheits-Firmen und verteidigungsrelevanten Dienstleistern. Diese müssen mindestens 50 Prozent ihrer Einnahmen aus dem Bereich der Militär- und Verteidigungsindustrie erzielen, um im ETF berücksichtigt zu werden.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Weshalb Vaneck nicht in Rheinmetall investiert

Bemerkenswert ist, dass der Vaneck-ETF strenge Ausschlusskriterien für kontroverse Waffen anwendet. Unternehmen, die mit Antipersonenminen, biologischen Waffen, chemischen Waffen, Streumunition, abgereichertem Uran, Brandwaffen, Nuklearwaffen außerhalb und innerhalb des Atomwaffensperrvertrags sowie Waffen mit weißem Phosphor in Verbindung stehen, werden einer gründlichen Prüfung unterzogen.

Basierend auf der Beteiligung an verschiedenen Kategorien kontroverser Waffen erhalten die Emittenten eine Gesamtbewertung in Form eines roten, gelben oder grünen „Flagge“. Unternehmen mit einer roten Flagge werden vom Portfolio ausgeschlossen.

Dies erklärt auch, warum das prominente Rüstungsunternehmen Rheinmetall nicht im ETF vertreten ist, obwohl es zu den weltweit führenden Verteidigungskonzernen zählt.

Top-Holdings und Allokation

Der ETF bildet den Market Vector Global Defense Index vollständig physisch ab und umfasst derzeit rund 28 Unternehmen. Die Gewichtung der einzelnen Positionen wird quartalsweise auf jeweils 8 Prozent begrenzt, um eine zu starke Konzentration zu vermeiden. Zu den Top-Holdings zählen Palantir Technologies (8,84 Prozent), Thales (8,67 Prozent), Leonardo (7,61 Prozent), Booz Allen Hamilton (7,43 Prozent) und Leidos Holdings (7,19 Prozent). Diese fünf Positionen machen zusammen bereits über 40 Prozent des Portfolios aus.

Die geografische Verteilung zeigt eine Dominanz der USA mit 60 Prozent, gefolgt von Frankreich (11,33 Prozent), Italien (7,61 Prozent) und Südkorea (5,53 Prozent). Dies spiegelt die globale Führungsrolle der USA in diesem Sektor wider. Die Sektorenverteilung zeigt eine klare Fokussierung auf Industriewerte mit 89,9 Prozent, während Informationstechnologie mit 10,1 Prozent vertreten ist.

Beeindruckende Performance und wachsendes Fondsvolumen

Die Performance des ETF ist beeindruckend: Seit Auflage konnte er um mehr als 100 Prozent zulegen. Nach einem Wertzuwachs von mehr als 53 Prozent im Jahr 2024 hat er seit Jahresbeginn weitere 7,9 Prozent hinzugewonnen.

Das Fondsvolumen ist innerhalb von knapp zwei Jahren auf fast 2,5 Milliarden Euro angestiegen, wobei allein seit Jahresbeginn 2025 bereits mehr als 600 Millionen Euro an Zuflüssen zu verzeichnen sind. Dies zeigt das große Interesse der Anleger an diesem Sektor.

Die Gesamtkostenquote (TER) liegt bei nicht gerade günstigen 0,55 Prozent pro Jahr – jedoch angesichts der starken Performance ein vergleichsweise geringer Faktor. Mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 20 sind die im ETF enthaltenen Aktien allerdings nicht günstig bewertet.

Das gewichtete durchschnittliche Marktkapital der enthaltenen Unternehmen beträgt 29 Milliarden US-Dollar, was auf etablierte Unternehmen mit solider Marktposition hindeutet.

Fazit und Ausblick

Der Vaneck Defense ETF ermöglicht Anlegern, mit einem diversifizierten Portfolio am Wachstum im Sektor der Rüstungs- und Verteidigungsindustrie zu partizipieren. Er kann von dem langfristigen Trend höherer Investitionen im Verteidigungssektor profitieren und bietet weiterhin attraktive Renditechancen.

Die vollen Auftragsbücher der enthaltenen Unternehmen versprechen auch für die kommenden Jahre gesicherte Gewinne. Experten sind sich einig, dass die europäischen Nato-Mitglieder ihre Verteidigungsausgaben drastisch erhöhen müssen, um die USA weiterhin im Bündnis zu halten. Um sich auf ein Europa ohne Unterstützung der USA vorzubereiten, müssten die Militärausgaben für Verteidigung ebenfalls um ein Vielfaches steigen.

Die Perspektiven für den Vaneck Defense ETF bleiben daher gut und es ist mit weiteren Zuflüssen zu rechnen. Für Anleger, die von der wachsenden Bedeutung des Verteidigungssektors profitieren möchten, bietet dieser ETF eine fokussierte und bisher erfolgreiche Anlagelösung.

