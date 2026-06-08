Banken leben von Wiedererkennung. Doch viele deutsche Institute behandeln Design noch immer wie eine Nebensache.

Marke & Macht, Teil 1 Vertrauen braucht Ästhetik. Banken sehen oft aus, als hätten sie das nie verstanden

Eine Marke ist mehr als ein Logo: Sie ist ein System aus Zeichen, Farben, Formen und Gewohnheiten.

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Der deutsche Designer Jens Müller stellt seinem neuen Buch „The Elements of Brand Design“ (Taschen Verlag) einen schönen Gedanken voran: Menschen wollen ihre Identität schon immer in Bildern und Worten ausdrücken – so alt wie die Höhlenmalerei, so alt wie die Sprache. Was er meint, zeigt sich an jeder Sparkassenfiliale: Das rote S im Quadrat erkennt man im Vorbeigehen, ohne nachzudenken.



Eine starke Marke, so Müller und seine Co-Autorin Katharina Sussek, ist mehr als ein Logo, eine Farbe oder ein Sound: Sie ist all das zusammen.

Siebzehn Elemente listen sie auf, von Logo und Typografie über Muster und Piktogramme bis zu KI-generierten Identitäten und Sound-Branding. Lufthansa kommt vor, IBM, AEG, die Tokyo Games von 1964. Sucht man im Register nach Banken, tauchen vor allem Herausforderer und Häuser außerhalb Deutschlands auf: das schwedische Fintech Klarna, die ukrainische Alliance Bank, die brasilianische Banco Itaú. Aus dem deutschen Finanzwesen schafft es allein die Deutsche Bank ins Buch, und das mit einem Beispiel aus dem Kapitel über Layout, nicht mit einer ikonischen Bildmarke.

Dass die deutsche Finanzbranche als Gestaltungsvorbild kaum vorkommt, hat einen Grund. Sie pflegte über Jahrzehnte einen eigentümlichen Konsens: Vertrauen brauche keine Ästhetik. Geld sei ein ernstes Geschäft, Solidität wichtiger als Stil und ein originelles Logo eher verdächtig. Der Eindruck täuscht nicht, er ist messbar. Im Brand-Finance-Ranking der weltweit wertvollsten Bankenmarken führen chinesische Megabanken die Spitze an, dahinter eine kompakte Phalanx aus Bank of America, Chase, Wells Fargo und J.P. Morgan. Keine deutsche Marke steht unter den Top Ten. Die Deutsche Bank taucht zwar im Ranking auf. Als Marke, als wirtschaftlich greifbarer Wert, spielt sie aber keine globale Rolle mehr.

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Und doch lehrt Müllers Buch das Gegenteil dessen, was die Branche lange für eine Tugend hielt. Eine Marke ist Infrastruktur. Sie bleibt übrig, wenn die Produkte austauschbar werden und sich die Konditionen auf den Cent vergleichen lassen. Die Beratung übernimmt ohnehin zunehmend die KI. Wie eine Bank aussieht – wie sich ihr Logo bewegt, wie ihre App unter dem Daumen scrollt –, das entscheidet strategisch über ihren Wert.

Was Müller über die DNA starker Marken zeigt

Müller und Sussek erzählen die Geschichte des modernen Markendesigns von ihrem Ursprung her, und der liegt für sie 1907 in Berlin. Damals beruft die AEG einen Mann namens Peter Behrens als „künstlerischen Beirat“. Behrens ist 39 Jahre alt, Architekt, Maler und Gestalter. Den Beruf des Markendesigners, wie wir ihn heute kennen, gibt es noch nicht. Müller vergleicht seine Rolle mit der eines heutigen Chief Design Officers. Behrens entwickelt für die AEG, was die Designgeschichte seither die erste moderne Corporate Identity nennt: ein Gestaltungssystem, das vom Briefbogen über Werbeprospekte und Produkte wie elektrische Teekessel bis zu Fabrikhallen und Verwaltungsbauten reicht – alles in einer einheitlichen Formensprache. In seinem Büro arbeiten in jenen Jahren Männer, die später als Pioniere der modernen Architektur gelten: Walter Gropius, Ludwig Mies van der Rohe und für kurze Zeit Le Corbusier.

Müller interessiert dabei nicht die historische Fußnote, sondern die Idee dahinter: Markenidentität war von Anfang an ein Werkzeug der Industrieführung, nie bloß Dekoration. Behrens machte die AEG sichtbar, als Elektrizität noch ein Versprechen war und kein Produkt. Das leisten Marken bis heute: Sie machen das Unsichtbare greifbar, und nichts anderes verkauft eine Bank.

Die Schwächen der Finanzbranche

Wendet man die siebzehn Kapitel des Buches als Bewertungsraster auf die deutsche Finanzbranche an, zeigt sich eine durchgängige Schwäche.

Cover des Buchs „The Elements of Brand Design“ von Jens Müller und Katharina Sussek, erschienen im Taschen Verlag | Bildquelle: Taschen Verlag

Logo. Die meisten Finanzmarken sind Schriftzüge. Allianz, Deka, Union Investment, DWS, Amundi – der Kern der Marke ist die Buchstabenfolge des Namens, dazu ein geometrisches Beiwerk. Ikonische Bildmarken wie die von Apple, Nike oder Mercedes fehlen fast völlig. Die Ausnahmen – das Sparkassen-S, der Slash der Deutschen Bank – stammen beide aus den Siebzigerjahren. Seit einem halben Jahrhundert ist in der deutschen Finanzbranche keine nennenswerte ikonische Bildmarke mehr entstanden.

Farbe. Hier sieht es anders aus. Farbe ist im Finanzsektor sogar Gerichtssache: Der Streit zwischen Sparkassen und Santander um die Farbe Rot beschäftigte 2014 den Europäischen Gerichtshof und 2016 den Bundesgerichtshof. Nebeneinandergelegt ergibt die Farbpalette der Branche allerdings ein erstaunlich konformes Bild: Blau für Seriosität (Deutsche Bank, DKB, ING-Schriftzug), Rot für Wärme (Sparkasse, Hypovereinsbank, Santander), Grün für Nachhaltigkeit (Triodos, GLS). Kaum ein Haus hat wagt, eine Farbe für sich zu reklamieren, die außerhalb des Erwartungsraums liegt.

Sound. Müller widmet ihm ein eigenes Kapitel und beschreibt, wie Marken ihre auditive Identität zunehmend als gleichwertig neben dem Logo behandeln. In der deutschen Finanzbranche bleibt Sound-Branding bislang ein Nebenschauplatz. Die wenigen Beispiele – etwa der Sparkassen-Sound oder der Commerzbank-Jingle – funktionieren, stiften aber nur bedingt Identität. Eine Ausnahme ist Dibadibadu von der ING.

UI und Animation. Das Spielfeld, auf dem die digitalen Herausforderer ihre Position aufgebaut haben. N26, Trade Republic, sie alle nutzen die Bewegung in der App, das Mikrointerface eines Buttons, die Animation einer Überweisung als Markenelement. Klassische Banken haben hier strukturell aufgeholt, meist aber als Imitation, nicht als Erfindung.

Generative KI. Auch ihr gibt Müller ein eigenes Kapitel, eines der jüngsten Themen der Branche. Banken müssen in den nächsten Jahren entscheiden: Legen sie ihre visuelle Identität so flexibel an, dass ein Algorithmus sie erzeugen und auf jeden einzelnen Kunden zuschneiden kann? Oder halten sie an festen Designsystemen fest? Die meisten haben mit dieser Entscheidung noch nicht einmal begonnen.

Warum sich das jetzt ändert – und was es kostet

Die These, dass Vertrauen keine Ästhetik braucht, traf in der analogen Welt vielleicht zu. Damals genügte eine repräsentative Filiale am Marktplatz, mit Marmoreingang und einem Berater, der seinen Kunden seit zwanzig Jahren kennt. Das alles erzeugte Vertrauen ohne Designsprache. In der digitalen Welt fällt diese Infrastruktur komplett weg. Übrig bleibt ein Icon auf dem Smartphone, die Kommunikation verläuft über eine Push-Nachricht. Diese Elemente bilden inzwischen immer häufiger die Berührungsfläche zwischen Bank und Kunde – und damit das einzige verbliebene Vertrauenssignal.

Wie viel das wert ist, zeigen die Brand-Finance-Zahlen. Während traditionelle europäische Banken stagnieren oder verlieren, ist die britische Neobank Revolut zur am schnellsten wachsenden Bankenmarke der Welt aufgestiegen: Ihr Brand Value sprang in einem einzigen Jahr um 795 Prozent auf 1,9 Milliarden US-Dollar – und legte im Folgejahr noch einmal kräftig zu. Eine Marke, die vor wenigen Jahren niemand kannte, zählt heute zu den wertvollsten der Branche. Sie wird nicht getragen von einer 150-jährigen Filialhistorie, sondern von einem konsistenten Markendesign in einer App.

Die eigentliche Disruption liegt also nicht im Kleingedruckten der Konditionen oder in der Sekunde, die eine Überweisung schneller wird, sondern darin, dass eine Marke heute innerhalb einer Dekade so wertvoll werden kann wie eine Großbank.

Müllers Buch sollte jeder Brand Manager einer deutschen Bank gelesen haben, ebenso jeder Vorstand eines Asset Managers und jeder Marketingchef eines Vermittlerpools. Denn es behandelt eine Disziplin, die die Finanzbranche jahrzehntelang als Beiwerk abtat und die jetzt immer entscheidender wird.

In den nächsten Folgen dieser Reihe sehen wir uns das konkret an. Wie kam die Sparkasse zu ihrem Rot. Wie kam die Deutsche Bank zu ihrem Slash. Und warum sehen fast alle Fintechs heute gleich aus.