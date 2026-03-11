Eine IW-Studie stellt eine zentrale Annahme der Präsenzdebatte infrage: Wer seine Arbeitszeit selbst einteilt, arbeitet häufiger lang und ist weniger erschöpft.

Wenn das Wissen in Rente geht – und die KI es nicht ersetzen kann

Bundeskanzler Friedrich Merz fordert seit Monaten einen „Mentalitätswechsel“ bei der Arbeitsbereitschaft. Der CDU-Wirtschaftsflügel diskutierte zuletzt, den Rechtsanspruch auf Teilzeit einzuschränken – Stichwort „Lifestyle-Teilzeit“. Gleichzeitig rufen große Finanzinstitute ihre Beschäftigten zurück an den Schreibtisch: J.P. Morgan verpflichtete Anfang 2025 alle Mitarbeiter weltweit zur Fünf-Tage-Büropräsenz, Goldman Sachs setzt bereits seit 2023 auf vollständige Anwesenheit. Die Deutsche Bank zog nach und begrenzte Homeoffice auf maximal zwei Tage pro Woche – ab 2026 gilt das ausnahmslos für alle Beschäftigten. Die Botschaft aus Politik und Finanzbranche klingt ähnlich: Wer mehr leistet, muss auch mehr präsent sein.

Eine neue Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) liefert dazu ein bemerkenswertes Gegenbild – und stellt eine der zentralen Annahmen dieser Debatte infrage.

Wer frei einteilt, arbeitet mehr – und fühlt sich besser

Die IW-Forscher Andrea Hammermann und Oliver Stettes haben Daten der Arbeitszeitbefragung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin aus den Jahren 2021 und 2023 ausgewertet. Das Ergebnis ist auf den ersten Blick paradox: Beschäftigte, die ihre Arbeitszeit weitgehend selbst einteilen können, arbeiten im Schnitt häufiger lange – und berichten trotzdem seltener von Erschöpfung, Energiemangel oder dem Gefühl, überfordert zu sein.

Konkret: 14,4 Prozent der Beschäftigten in sogenannter Vertrauensarbeitszeit kommen auf mehr als 48 Wochenstunden. Bei Beschäftigten mit festen Zeitvorgaben sind es nur 9,2 Prozent. Trotzdem haben die Vertrauenszeitarbeitenden eine um 9 Prozentpunkte höhere Wahrscheinlichkeit, gut mit ihrer Arbeitsbelastung umzugehen. Symptome chronischer Erschöpfung – Müdigkeit, häufiges Ruhebedürfnis, Energiemangel – treten bei ihnen seltener auf.

Anteil der Beschäftigten, die an Erschöpfung und Überforderung leiden. | Bildquelle: IW Köln

Was Vertrauensarbeitszeit bedeutet

Die Forscher definieren das Modell eng: Der Arbeitgeber legt keine festen Zeiten für Beginn und Ende des Arbeitstages fest. Die Beschäftigten haben selbst großen Einfluss darauf – und die Arbeitszeit wird entweder gar nicht oder nur von den Beschäftigten selbst dokumentiert. Rund 20 Prozent der abhängig Beschäftigten in Deutschland arbeiteten 2023 unter diesen Bedingungen, 3 Prozentpunkte mehr als noch 2021.

Merkmale von Beschäftigten mit einer Vertrauensarbeitszeit. | Bildquelle: IW Köln

Besonders verbreitet ist das Modell dort, wo auch die Debatten um Leistung und Präsenz besonders laut geführt werden: in hochkomplexen Wissensberufen. Jeder dritte Beschäftigte in einer Expertenposition arbeitet in Vertrauensarbeitszeit – darunter viele in der Finanz- und Beratungsbranche. 70 Prozent von ihnen haben zudem die Option, im Homeoffice zu arbeiten.

Zufriedener mit Zeit und Work-Life-Balance

Neben dem Erschöpfungsaspekt zeigen die Daten klare Unterschiede bei der Zufriedenheit. Beschäftigte in Vertrauensarbeitszeit sind mit einer um 6 Prozentpunkte höheren Wahrscheinlichkeit mit ihrer Arbeitszeit zufrieden und mit einer um 8 Prozentpunkte höheren Wahrscheinlichkeit mit der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben. Bei der allgemeinen Arbeitszufriedenheit fällt der Unterschied geringer aus.

Arbeitszufriedenheit bei Vertrauensarbeitszeit und anderen Arbeitszeitmodellen. | Bildquelle: IW Köln

Auch das Erleben von Selbstwirksamkeit ist bei Beschäftigten in Vertrauensarbeitszeit stärker ausgeprägt. Sie entwickeln häufiger eigene Lösungsideen und gehen berufliche Schwierigkeiten gelassener an.

Warum das so ist

Die Studie liefert dafür eine Erklärung, die auch für Arbeitgeber relevant ist: Wer selbst bestimmt, wann er arbeitet, kann den Zeitpunkt wählen, an dem er am produktivsten ist. Menschen unterscheiden sich in ihrem sogenannten Chronotyp – also darin, zu welcher Tageszeit sie leistungsfähiger sind. Vertrauensarbeitszeit erlaubt es, diesem individuellen Rhythmus zu folgen, statt gegen ihn zu arbeiten. Wer unter Druck lieber um sieben Uhr morgens arbeitet statt um neun, kann das in diesem Modell tun.

Hinzu kommt ein psychologischer Effekt: Das Gefühl, Kontrolle über die eigene Zeit zu haben, stärkt die Selbstwirksamkeit – und damit die Fähigkeit, Belastungen besser wegzustecken.

Besonders aussagekräftig ist die Längsschnittanalyse der Studie. Die Forscher haben Beschäftigte beobachtet, die zwischen 2019 und 2023 beim gleichen Arbeitgeber blieben, aber das Arbeitszeitmodell wechselten. Wer in Vertrauensarbeitszeit wechselte, wies anschließend eine um 10 bis 13 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit auf, mit seiner Arbeitszeit sehr zufrieden zu sein. Auf die Erschöpfungswerte hatte der Wechsel keinen messbaren negativen Effekt.

Was das für die aktuelle Debatte bedeutet

Die Studie erscheint zu einem politisch aufgeladenen Zeitpunkt. Merz und sein Wirtschaftsflügel argumentieren, Deutschland müsse mehr und effizienter arbeiten. Die IW-Daten legen nahe, dass der Weg dorthin weniger über starre Präsenz- und Zeitvorgaben führt, als über Vertrauen in die Eigenverantwortung der Beschäftigten.

Auch der Ruf nach mehr Büropräsenz – den zuletzt Institute wie J.P. Morgan, Goldman Sachs und die Deutsche Bank lauter werden ließen – bekommt durch die Studie eine Nuance: Entscheidend ist offenbar weniger, wo jemand arbeitet, als ob er selbst bestimmen kann, wann und wie er seine Zeit einteilt.

Zugleich machen die Forscher deutlich, dass Vertrauensarbeitszeit kein Selbstläufer ist. Sie setzt Eigenverantwortung voraus – und eine Unternehmenskultur, in der diese auch gelebt werden kann. Wer nicht gut in Selbstorganisation ist oder unter implizitem Druck steht, immer erreichbar zu sein, profitiert vom Modell weniger. Das Instrument ist kein Ersatz für gute Führung, sondern eine Ergänzung dazu.