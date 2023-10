Geringes Kundeninteresse Vertreter dieser 5 Versicherer beraten am häufigsten zur Nachhaltigkeit

Die Fondspolicen werden immer grüner, so fasste vor wenigen Tagen das Analysehaus Franke und Bornberg die Ergebnisse seiner Studie zur Nachhaltigkeit bei fondsgebundenen Lebensversicherungen zusammen. Fast jeder fünfte Anbieter (12 von 57) hat inzwischen Produkte mit rein grünem Fondssortiment im Programm. Und auch viele Versicherer ohne grüne Produktlinie bieten ihren Fondspolicen-Kunden inzwischen eine breite Auswahl an nachhaltigen Fonds.

Kein Wunder, schließlich ist die Frage nach den individuellen Nachhaltigkeitsvorlieben, im Investmentbereich oft abgekürzt mit ESG (ökologisch, sozial, Unternehmensführung), seit gut einem Jahr verpflichtender Bestandteil von Beratungsgesprächen. Seit dem 2. August 2022 müssen alle Makler, die Versicherungsanlageprodukte vermitteln, ihre Kunden danach fragen.

Die Branche stellt sich nach und nach auf die neuen Rahmenbedingungen ein. Auf der DKM, der größten Versicherungsmesse Deutschlands, die am Dienstag und Mittwoch kommender Woche stattfindet, soll über „nachhaltige Geldanlage als Vertriebsmotor“ referiert und diskutiert werden. Die Alte Leipziger hatte am 11. Oktober einen virtuellen Nachhaltigkeitstag veranstalten, der nach Unternehmensangaben „Firmen und Vermittler bei ihrer Transformation zu mehr Nachhaltigkeit unterstützen und weiterbringen soll“. Die Veranstaltung wurde per Livestream übertragen; die Aufzeichnung kann ab sofort auch im Web abgerufen werden. Die Aktion soll künftig jedes Jahr stattfinden.

Doch wie kommen die Bemühungen der Assekuranz um mehr Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit bei den Kunden an? Laut einer Studie des Forschungsinstituts Sirius Campus nicht besonders gut. Die Forscher haben rund 1.600 Interviews mit Ausschließlichkeitsvertreter (AO-Vertreter) von 23 Versicherern durchgeführt.

Nur jede 3. Beratung umfasst Nachhaltigkeit

Der Anteil an Beratungen zu nachhaltigen Altersvorsorgeprodukten sei in diesem Jahr trotz Vermittlerrichtlinie nur auf 34 Prozent gestiegen, berichten die Sirius-Campus-Analysten. 2021 lag er noch bei 20 Prozent.

Als Grund für diesen niedrigen Anteil nennen die meisten Befragten das geringe Kundeninteresse. So berichtet mehr als die Hälfte (56 Prozent) der befragten Vertreter, dass ihre Kunden nicht an nachhaltigen Altersvorsorgeprodukten interessiert seien. Kunden von weiteren 23 Prozent der AO-Vermittler lehnen nachhaltige Produkte sogar ausdrücklich ab.

Dass die Begeisterung für Nachhaltigkeit insgesamt zurückgeht, bestätigt auch eine Umfrage der Rating-Agentur Assekurata unter Versicherungskunden. Vor knapp drei Jahren gaben noch 68,4 Prozent der Befragten an, dass eine nachhaltige Lebensweise für sie eher wichtig oder wichtig sei. In diesem Sommer hingegen lag dieser Anteil bei nur noch 61,1 Prozent.

28 Prozent der AO-Vermittler auf Nachhaltigkeit spezialisiert

Allerdings fordert die Studie auch Positives zutage. So haben 42 Prozent der befragten AO-Vermittler bereits positive Überraschungen beim Nachhaltigkeitsinteresse erlebt. Etwas mehr als ein Viertel der befragten Vertreter (28 Prozent) sind nach eigenen Angaben auf Beratung zum Thema Nachhaltigkeit spezialisiert und sprechen es in fast jeder Beratung zur Altersvorsorge an.

Besonders häufig gelingt es Vertretern von fünf Versicherern, ihre Kunden in eine vertiefende Nachhaltigkeitsberatung zu involvieren: