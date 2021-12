Vertrieb: Natixis stellt AGI-Expertin ein

Natixis Global Associates stellt am Standort London Cora Gibbons als Leiterin für internationale Produktlinien ein. Berichten wird sie an Fabrice Chemouny, Vizepräsident und Leiter des internationalen Marketings von Natixis Global Associates (NGA).Gibbons kommt von Allianz Global Investors, wo sie zuletzt Leiterin Vertriebsunterstützung war. In dieser Funktion war sie Kontaktperson für alle produktrelevanten Anfragen von Kunden und Vertriebspartnern in Europa und Asien. Zu ihren früheren Karrierestationen gehören Invesco Asset Management, Fortis Investments und die Bank of Ireland.Gibbons hat einen Abschluss in Jura und Deutsch vom Trinity College in Dublin und wird in Kürze den Studiengang Executive MBA der Mannheim Business School absolvieren.