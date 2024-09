DAS INVESTMENT: Meine Herren, der Fondsvertrieb befindet sich im Umbruch. Digitalisierung, veränderte Kundenerwartungen und regulatorische Anforderungen prägen das Bild. Wie sehen Sie die aktuelle Situation: Was läuft gut, wo drückt der Schuh? Werner Kolitsch: Die Herausforderungen sind vielfältig. Als aktives Haus spüren wir den erhöhten Margendruck und verstärkten Wettbewerb, insbesondere von kostengünstigen Anbietern, aber wir sind als rein aktiver Player gut positioniert und wir profitieren von unserer sehr umfangreichen Fixed-Income-Expertise, weil Credit nach vielen Jahren wieder im Fokus der Anleger steht. Wir haben in den letzten Jahren unser Geschäft mit Private Assets und institutionellen Investoren ausgebaut, in Deutschland und europaweit in unsere Vertriebsstrukturen investiert und auch auf Beraterseite viel in Schulungen allokiert. Das alles hilft uns, unser Angebot, aber auch unsere Vertriebskanäle zu diversifizieren und dem Markt etwas entgegenzusetzen. Oliver Morath: Wir haben bei Squad Fonds gerade ein Rekordjahr, dennoch sehe ich die Situation ehrlich gesagt kritischer. Wir können nicht so tun, als wäre das ein großartiges Fondsjahr. Der klassische Fondsabsatz bei den großen Vertriebsbanken ist um 70 bis 90 Prozent in Fremdfonds gegenüber vor zwei Jahren eingebrochen. Als aktiver Manager bringst du die Fonds zwar auf die Empfehlungsliste, aber ob dann wirklich Geld reinkommt, ist eine ganz andere Frage. Überspitzt könnte man sagen: Der klassische Fonds-Vertrieb ist in diesem Jahr kaum existent. Bitte loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich kostenlos , um diesen Artikel lesen zu können. Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei. KOSTENLOS ANMELDEN

DAS INVESTMENT: Meine Herren, der Fondsvertrieb befindet sich im Umbruch. Digitalisierung, veränderte Kundenerwartungen und regulatorische Anforderungen prägen das Bild. Wie sehen Sie die aktuelle Situation: Was läuft gut, wo drückt der Schuh? Werner Kolitsch: Die Herausforderungen sind vielfältig. Als aktives Haus spüren wir den erhöhten Margendruck und verstärkten Wettbewerb, insbesondere von kostengünstigen Anbietern, aber wir sind als rein aktiver Player gut positioniert und wir profitieren von unserer sehr umfangreichen Fixed-Income-Expertise, weil Credit nach vielen Jahren wieder im Fokus der Anleger steht. Wir haben in den letzten Jahren unser Geschäft mit Private Assets und institutionellen Investoren ausgebaut, in Deutschland und europaweit in unsere Vertriebsstrukturen investiert und auch auf Beraterseite viel in Schulungen allokiert. Das alles hilft uns, unser Angebot, aber auch unsere Vertriebskanäle zu diversifizieren und dem Markt etwas entgegenzusetzen. Oliver Morath: Wir haben bei Squad Fonds gerade ein Rekordjahr, dennoch sehe ich die Situation ehrlich gesagt kritischer. Wir können nicht so tun, als wäre das ein großartiges Fondsjahr. Der klassische Fondsabsatz bei den großen Vertriebsbanken ist um 70 bis 90 Prozent in Fremdfonds gegenüber vor zwei Jahren eingebrochen. Als aktiver Manager bringst du die Fonds zwar auf die Empfehlungsliste, aber ob dann wirklich Geld reinkommt, ist eine ganz andere Frage. Überspitzt könnte man sagen: Der klassische Fonds-Vertrieb ist in diesem Jahr kaum existent. Diskutierten intensiv über den Fondsvertrieb im Jahr 2024 und die Private Markets: Werner Kolitsch (M&G), Alexander Prawitz (Schroders), Christoph Fröhlich (DAS INVESTMENT), Heiko Böhmer (Shareholder Value Management) und Oliver Morath (Squad Fonds) © Matthias Oertel Herr Prawitz, teilen Sie diese düstere Einschätzung? Alexander Prawitz: Nein, so schwarzweiß würde ich das nicht sehen. Man muss differenzieren: Richtig ist, der Einzelfondsvertrieb in Deutschland ist seit Jahren eher träge. Das Dachfonds-Geschäft wächst weniger stark, was jeder aktive Anbieter in seinen Absätzen spürt. Das Geschäft mit Banken läuft nach wie vor gut, insbesondere wenn es sparplangetrieben ist. Es kommt zunehmend darauf an, wie diversifiziert man aufgestellt ist, welche Vertriebsunterstützung man den Partnern bieten und ihnen die passende Produktlösung anbieten kann. Herr Böhmer, Sie vertreten hier ein kleineres Haus. Wie gehen Sie mit diesen Herausforderungen um? Heiko Böhmer: Für uns ist die Digitalisierung das große Thema. Wir nutzen CRM-Systeme, mit denen wir viele Prozesse automatisieren können. So können wir mit wenig Aufwand unglaublich viel erreichen. Wir sind dadurch digital sehr präsent und aktiv – das wird uns oft gespiegelt. Gerade als kleines Haus müssen wir diese Möglichkeiten nutzen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Digitalisierung scheint also ein Schlüsselfaktor zu sein. Herr Kolitsch, wie sieht das bei einem größeren Haus wie M&G aus? Kolitsch: Digitalisierung ist in der Tat ein wichtiger Faktor, aber ich würde sagen, es ist nur eines von vielen Themen. Wir müssen natürlich effizienter werden und die verfügbaren Tools nutzen – sei es für Datenanalysen oder für die Kundenansprache. Aber genauso wichtig ist es, die richtige Balance zu finden. Der persönliche Kontakt und die Beratung bleiben entscheidend, gerade wenn es um komplexere Produkte wie Private Assets geht. Apropos Produkte – welche verkaufen sich denn im Retail gerade gut? Morath: Das ist der Knackpunkt: Es gibt keinen klaren Favoriten, kein „Winner takes it all“-Produkt, wie wir es in den Vorjahren im Wholesale oft hatten. Selbst große Anbieter beziehungsweise die Platzhirsche der vergangenen Jahre struggeln. Der Absatz zieht nur vereinzelt an. Von den Zuflüssen vergangener Jahre sind wir weit entfernt. Es gibt keinen Fonds, der draußen wirklich die Massen bewegt. Prawitz: Mischfonds und Themenfonds haben es derzeit schwer, das stimmt. Dafür läuft Credit gut und Rentenfonds profitieren generell von der Zinswende. Auch Absolute Return und globale Mischfonds können punkten, wenn sie einen guten Track Record haben. Aber einfach ist es nicht.