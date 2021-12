Vertrieb verstärkt Baader Bank baut Vermögensverwalter-Geschäft aus

Die zwei Neuen bei der Investmentbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München kommen von Cortal Consors, der Direktbank der französischen BNP Paribas mit Sitz in Nürnberg. Dort war Norwin Schörrig Head of Professional Partners & Transaction Banking und Christoph Gunia Key Account Manager für Vermögensverwalter.Während Gunia seine bisherige Tätigkeit bei seinem neuen Arbeitgeber fortsetzt, soll Schörrig künftig als Co-Head den Ausbau des Geschäftes mit Vermögensverwaltern vorantreiben. Dabei arbeitet er zusammen mit Albrecht Kümmerer, derzeit Leiter General Sales der Baader Bank.

