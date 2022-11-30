Automatisierung Vertriebs-Projekt in der Versicherungsbranche prämiert

Die Wirtschaftswoche und der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) haben die Beratungsgesellschaft Bearing Point mit dem „Best of Consulting“-Award 2022 in der Kategorie „Marketing“ ausgezeichnet. Grund ist ein Projekt für die Gothaer Versicherung. Was daran besonders ist.

Merula Hohns von der Gothaer und Sven Gerhardus von Bearing Point: Ihre gemeinsame Automatisierungs-Kampagne erhielt den „Best of Consulting“-Award 2022 in der Kategorie „Marketing“.

Üblicherweise schließen sich die Begriffe „individuell“ und „automatisiert“ gegenseitig aus. Nicht so bei dem neuen Marketing-Automatisierungsprogramm, das die Management- und Technologieberatung Bearing Point für ihren Kunden Gothaer entwickelt und umgesetzt hat und das den „Best of Consulting“-Award 2022 in der Kategorie „Marketing“ bekam. Der Preis wurde von der Wirtschaftswoche und dem Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) vergeben.

Das Marketing-Automatisierungsprogramm ermöglicht eine individuellere und stärker anlassbezogene Kundenansprache. Damit könne die Gothaer ihre Kunden nun stets mit dem richtigen Thema im richtigen Moment über den richtigen Kanal ansprechen, heißt es von Bearing Point.

Trigger-Kampagnen bei bestimmten Handlungen des Kunden

Dafür haben die Unternehmensberatung und der Versicherer sogenannte Trigger-Kampagnen konzipiert. Diese werden ausgelöst, wenn ein Kunde vorab festgelegte Aktionen ausführt, beispielsweise eine Adressänderung. Ändert ein Kunde seine Anschrift im Kundenportal „Meine Gothaer“, erhält er automatisiert eine E-Mail mit Link auf eine personalisierte Webseite mit nützlichen Informationen rund um den Umzug. Von dort aus wird er zu relevanten Produktempfehlungen und Tarifrechnern weitergeleitet, die im Zusammenhang mit dem aktuellen Umzug stehen.

Mit dem automatisierten Marketing habe Gothaer ihre Kundenkontakte um 100 bis 200 Prozent steigern können, erklärt Merula Hohns, Leiterin des automatisierten Kampagnen- und Leadmanagements bei der Gothaer.