Benedikt Kalteier Vertriebschef verlässt Generali Deutschland

Vertriebschef Kalteier verlässt Generali Deutschland
Generali Deutschland meldet den Weggang ihres Vertriebschefs. Benedikt Kalteier (38) wird das Unternehmen am Mittwoch verlassen. Kalteier gehe „auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen“, heißt es von Generali.
Kalteiers Aufgaben übernimmt interimsweise Stefan Lehmann (50) zusätzlich zu seiner Funktion als Vorstandschef von Generali Deutschland.
Kalteier trat die damals neu geschaffene Position als Vertriebschef bei Generali Deutschland im September 2022 an. Davor war er knapp zwei Jahre als Digital-Chef (Chief Business Officer Digital) im Vorstand von Generali Deutschland aktiv.
Lehmann stieg ebenfalls im September 2022 zum Vorstandschef von Generali Deutschland auf, nachdem sein Vorgänger, Giovanni Liverani, in den Aufsichtsrat der damals neu geschaffenen Geschäftseinheit "Deutschland, Österreich und Schweiz" wechselte und dort den Vorsitz übernahm.