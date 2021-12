Vertriebsleiter von Fidelity wechselt zu Pimco

Andreas Schmid, der bis Februar 2012 den Vertrieb an Privatbanken und Vermögensverwalter bei Fidelity International in Deutschland verantwortete, fängt nun beim Rentenspezialisten Pimco an. Dort übernimmt er die Position des Vice President Global Wealth Management für Deutschland und Österreich.Schmid trat Fidelity 1999 als Senior Vertriebsmanager bei. Im Januar 2007 stieg er zum Leiter Vertrieb an Privatbanken und Vermögensverwalter (Wholesale) auf.