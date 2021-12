Vertriebsleiter von Neue Vermögen AM geht zu Nestor

In dieser Position zeichnet Pfab für alle Vertriebs- und Kommunikationsaktivitäten der Gesellschaft in Deutschland und Österreich verantwortlich. Zuvor war Pfab beim Finanzdienstleister Neue Vermögen Asset Management als Vertriebsleiter tätig.Die Nestor-Fonds-Vertriebs-GmbH mit Sitz in München vermarktet Fonds, die die Luxemburger Fondsgesellschaft Nestor für private und institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz auflegt.