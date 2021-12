Vertriebspersonal Roland Schmidt ist wieder da

Der ehemalige Wholesale-Chef bei Carmignac, Roland Schmidt, hat einen neuen Arbeitgeber gefunden. Er tritt eine Stelle als Direktor Geschäftsentwicklung in der Region Emea (Europa, Nahost, Afrika) bei der Investmentgesellschaft RBC Global Asset Management an. Das Unternehmen ist die Investmenttochter der Royal Bank of Canada.

Schmidt arbeitet in Frankfurt und soll den Vertrieb der hauseigenen RBC-Produkte verantworten und so die Präsenz des Unternehmens im deutschen Markt für institutionelle Anleger ausbauen. Er kommt vom Konkurrenten Carmignac Gestion, wo er vier Jahre lang das Geschäft mit institutionellen Anlegern und das Wholesale-Geschäft in Deutschland und Österreich leitete. Zuvor arbeitete er unter anderem bei Fidelity International, Baring Asset Management und M&G Investments.