Nach knapp fünf Jahren Vertriebsprofi verlässt Flossbach von Storch

Der Kölner Vermögensverwalter Flossbach von Storch verzeichnet einen Abgang im Vertrieb: Murat Bakir verlässt das Haus. Der Vertriebsprofi kam 2018 zu Flossbach und überblickte unter anderem das Geschäft mit Versicherungen, Vertrieben und Pools.

Murat Bakir verlässt Flossbach von Storch. Der Vertriebsprofi kam 2018 zu dem Kölner Fondshaus und leitete dort zunächst den Vertrieb an IFAs (Independent Financial Advisors). Zuletzt war er als Leiter Versicherungen, IFA, Vertriebe, Maklerpools - Deutschland & Österreich tätig.

Nachfolge im Vertrieb geregelt

Der Vertriebsspezialist verlasse das Haus auf eigenen Wunsch, wie ein Flossbach-Sprecher betont. „Wir danken ihm für die erfolgreiche Arbeit sowie sein großes Engagement und wünschen ihm – beruflich wie privat – alles Gute!“ Die Nachfolge Bakirs ist demnach bereits geregelt. Details wollte der Sprecher einstweilen nicht nennen.

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Bakir war als Nachfolger für Oliver Morath zu Flossbach von Storch gekommen. Morath hatte das IFA-Team des Vermögensverwalters kommissarisch geleitet, nachdem die Vertriebsspezialistin Susanne Scarpinati intern die Betreuung von Versicherungskunden übernommen hatte. Sowohl Scarpinati als auch Morath sind mittlerweile nicht mehr für Flossbach von Storch tätig: Morath ist zu Squad Fonds gewechselt und leitet dort die Bereiche Strategie & Vertrieb, Scarpinati ist im Vertrieb des Berliner Fondshauses Bit Capital tätig.

Wohin es Bakir nach seinem Weggang bei Flossbach von Storch zieht, ist bislang nicht bekannt.