Wichtige Vertriebstrends Energiewende, Megatrends und Digitalisierung im Visier

Vor zehn Jahren war die Welt noch eine völlig andere: Europa weit entfernt vom Krieg, der Klimawandel – obschon in vollem Gange – nichts, was die breite Masse interessiert hätte. Und für die Wirtschaft, insbesondere die Finanzwirtschaft, war das Thema Nachhaltigkeit nicht viel mehr als ein Orchideenthema.

Heute ist das alles anders und ESG-Strategien zählen mittlerweile zu den wichtigsten Kompetenzen im Portfolio eines Asset Managers. Und auch wenn inzwischen eine gewisse Ermüdung in Hinblick auf die Allgegenwärtigkeit des Wortes „nachhaltig“ feststellbar ist, so herrscht doch Konsens darüber, dass wir als Finanzdienstleister diesen verantwortungsvollen Weg im Sinne unserer Gesellschaft und der kommenden Generationen weiterverfolgen und -entwickeln müssen.

Denn die Finanzwirtschaft, das steht außer Frage, ist eine der zentralen Säulen des Green Deals der Europäischen Union. Hier werden Kapitalflüsse gesteuert, hier werden Projekte finanziert oder eben nicht finanziert. Als Haus sind wir darüber hinaus überzeugt davon, dass verantwortungsvolles Investieren auch auf die Qualität der Produkte einzahlt. Investieren entlang von ESG-Kriterien wird daher auch 2024 die vielleicht etwas weniger langlebigen Trends im Fondsvertrieb als große Klammer umschließen.

Transformation begleiten

Auch wenn viele Fondsgesellschaften inzwischen entsprechende Strategien verfolgen, so gibt es doch starke Unterschiede in Hinblick auf die konsequente Umsetzung von ESG in den Portfolios und den Investmentstil. Für Raiffeisen Capital Management ist es wichtig, die Transformation zu begleiten und Projekte und Unternehmen zu unterstützen, die ihre Geschäftsmodelle zugunsten von Umwelt und Gesellschaft adaptieren.

Im Fondsmanagement wurden daher sieben Bereiche identifiziert, die sehr stark von Transformation betroffen sind und diese als Zukunft-Themen definiert. Sie sind gleichzeitig wichtige Anlagethemen: Energie, Infrastruktur, Kreislaufwirtschaft, Mobilität, Technologie, Rohstoffe sowie Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Zu diesen sieben Schwerpunkten haben wir inhouse interdisziplinäre Arbeitsgruppen gegründet, die sich intensiv und speziell in Hinblick auf ESG mit der jeweiligen Materie befassen und in engem Austausch stehen.

Das Know-how, das dadurch gewonnen wird, ist ein fester Bestandteil des Investmentprozesses und fließt unmittelbar als qualitative, diskretionäre Bewertung in die Titelselektion ein. Auf diese Weise gelingt es uns, uns deutlich von anderen Investmentgesellschaften abzuheben.

In Themen investieren

Während die Fondsindustrie ihr Produktangebot umstellt und erweitert, wird das Thema aber natürlich auch von den Anlegerinnen und Anlegern stark nachgefragt. Gerade die erwähnten Zukunfts-Themen bieten sehr interessante Investmentmöglichkeiten: Smart-Energy, Infrastruktur, Technologie aber auch HealthCare sind (Sub-)Sektoren, die auf das Thema Nachhaltigkeit einzahlen und am Kapitalmarkt investierbar sind.

Die Branchen bieten Chancen auf attraktive Renditen und weisen beispielsweise bei den erneuerbaren Energien aktuell sehr günstige Bewertungen auf. Raiffeisen Capital Management hat einige Fonds im Portfolio, die speziell auf die genannten Themen abzielen. Wir gehen davon aus, dass diese Fonds im laufenden Jahr stark nachgefragt werden.

Gutes Umfeld für aktives Anleihemanagement

An den Anleihemärkten sind wir wieder zu normalen Verhältnissen zurückgekehrt. Auf ein Jahrzehnt ultraniedriger Zinsen mit beispiellosen Notenbankeingriffen folgten 2022 und 2023 explosive Zinsanstiege. Im vergangenen Jahr preisten die Anleihemärkte mehrfach Zinsanhebungen, Rezessionen und Zinssenkungen ein und wieder aus, was zu kräftigen Kursschwankungen führte.

In diesem Umfeld bewährte es sich, eine antizyklische Investmentstrategie zu fahren: Bei Kursrückgängen in Folge von Renditeanstiegen – oder bei der Ausweitung von Renditeaufschlägen für Unternehmensanleihen – werden dabei Anleihepositionen (zu)gekauft. In Kursanstiege hinein werden entsprechende Positionen reduziert und Gewinne mitgenommen. Diese Strategie hat sich hat sich besonders in den Monaten ausgezahlt, als die Anleihekurse markant angestiegen sind. Wir gehen davon aus, dass sich diese Strategie auch in diesem Jahr weiter bewähren wird. Und sehen das auch bei unseren entsprechenden Produktlösungen.

Digitalisierung und künstliche Intelligenz

Ein für den Vertrieb extrem wichtiges Thema ist die Digitalisierung. Wir wollen Kunden und Beratern den Produktabschluss erleichtern und haben dazu im vergangenen Jahr digitale Lösungen entwickelt. Auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) wird künftig eine immer wichtiger werdende Rolle spielen. Darüber hinaus testen seit einiger Zeit, inwieweit KI die Arbeit in der Fondsadministration und im Fondsmanagement vereinfachen kann.

Es gibt erste Pilotversuche, von denen sich noch wenig ableiten lässt. Im Fondsmanagement steht die Frage im Vordergrund, ob KI für den Bereich Datenabfragen, Analysen und Zusammenfassungen tauglich ist. Es geht weniger darum, dass KI eine Allokation vorbereiten soll, sondern darum, zu testen, ob uns diese Systeme helfen, zum Beispiel ESG-Angaben oder andere Kapitalmarktdaten effizienter aufzubereiten.

Ein starkes Vertriebsnetz und individuelle Kundenlösungen werden auch 2024 essentiell für den Erfolg im Fondsvertrieb sein. Wer mit zeitgemäßen und nachgefragten Produktlösungen ausgestattet ist und gleichzeitig auf Investmentebene Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt mitträgt, wird auch 2024 reüssieren.

Über den Autor:

Hannes Cizek ist Geschäftsführer (CEO) der österreichischen Fondsgesellschaft Raiffeisen Capital Management.