Vertriebsunterstützung: Die besten Versicherer aus Maklersicht

Als guten Service empfinden die Makler laut Studie insbesondere kompetente Ansprechpartner, effiziente Prozesse und eine gute technische Kommunikation. Innerhalb der Online-Befragung wurden die unabhängigen Vermittler auch nach Gesellschaften gefragt, die sich im Bereich Vertriebsunterstützung hervortun. Die Frage stellte der Marktforscher Smartcompagnie für die Sparten Private Vorsorge, betriebliche Altersvorsorge (bAV), private Krankenversicherung (PKV) und Sach-/Unfallversicherungen.



Im Vergleich zum Vorjahr gab es in der Kategorie Private Vorsorge und bAV kaum Veränderungen bei den Favoriten. Ein großes Stühle rücken gab es in der PKV. So schaffte es der Vorjahres-Vierte Hanse-Merkur jetzt an die Spitze. Fünf Plätze gegenüber dem Vorjahr machte die Axa gut und findet sich auf dem dritten Platz wieder. Platz zwei belegt, wie im Vorjahr, der Deutsche Ring.



Die Sieger nach Sparten (Vorjahresplatzierung in Klammern):



Private Vorsorge

1.Volkswohl Bund (1)

2. Nürnberger (2)

3. Allianz (3)



bAV

1. Allianz (1)

2. Volkswohl Bund (2)

3. Nürnberger (4)



PKV

1. Hanse-Merkur (4)

2. Deutscher Ring (2)

3. Axa (8)



Sach/Unfall

1. VHV (1)

2. Haftpflichtkasse Darmstadt (5)

3. Inter-Risk (3)