Ende 2024 Vertriebsvorstand Oliver Brüß verlässt Gothaer

Gothaer-Vertriebs- und Marketingvorstand Oliver Brüß (57) werde seinen zum 31. Dezember 2024 auslaufenden Vorstandsvertrag nicht verlängern. Das gab die Versicherungsgesellschaft am heutigen Mittwoch bekannt. „Nach 25 Jahren in leitenden Funktionen – davon 16 Jahren in Vorstandsverantwortung – will sich der Diplom-Betriebswirt ab 2025 neuen Aufgaben widmen“, heißt es vom Unternehmen. Bis zu seinem Ausscheiden werde Brüß seine Aufgaben „in voller operativer Verantwortung fortführen“.

Brüß kam 2016 zur Gothaer

Brüß verantwortet im Gothaer-Konzern seit 2016 das Ressort Vertrieb, Marketing und Unternehmenskommunikation. In dieser Zeit hat er nach Unternehmensangaben den Omnikanalvertrieb der Gothaer mit der eigenen Ausschließlichkeitsorganisation, dem Online- und Direktvertrieb sowie der Partnerorganisation im Makler- und Kooperationsvertrieb umstrukturiert und weiterentwickelt.

Darüber hinaus ist Brüß Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsberatung A.S.I. und der Gothaer-Tochter Gothaer Vertriebs Service sowie Aufsichtsrat der Janitos Versicherung und der Gothaer Pensionskasse.

Ex-Vorstandsprecher der Dialog Lebensversicherung

Vor seinem Wechsel zur Gothaer war Brüß Vorstandsprecher der Dialog Lebensversicherung, einer Generali-Tochter, die sich speziell an Makler in Deutschland richtet. Davor leitete er zehn Jahre lang die Volksfürsorge Vertriebsgesellschaft für Vorsorge- und Finanzprodukte. Weitere Stationen seiner Karriere waren unter anderem die Position als Projektleiter Vertrieb bei Generali Deutschland, der Vorstandsposten im Vertrieb und Marketing der Central Krankenversicherung und der Chefposten bei der Advocard Rechtsschutzversicherung.

Wer Brüß‘ Nachfolge als Vertriebsvorstand übernimmt, stehe derzeit noch nicht fest, erklärte die Gothaer-Sprecherin auf Nachfrage von DAS INVESTMENT.