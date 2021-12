Karen Schmidt 16.02.2016 Lesedauer: 1 Minute

Vertriebswege-Survey zur Schaden/Unfallversicherung Die Zukunft gehört Internetportalen und dem Direktvertrieb

Die Ausschließlichkeit bleibt in der Schaden- und Unfallversicherung der wichtigste Vertriebskanal. Das zeigt der aktuelle Vertriebswege-Survey der Unternehmensberatung Willis Towers Watson. Das größte Wachstum in dieser Sparte sehen die Versicherer in Zukunft aber bei Vergleichsportalen und Direktvertrieb.